Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые востребованные профессии в 2024 году - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241216/professii-853597468.html
Названы самые востребованные профессии в 2024 году
Названы самые востребованные профессии в 2024 году - 16.12.2024, ПРАЙМ
Названы самые востребованные профессии в 2024 году
Продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам стали самыми востребованными специалистами в 2024 году, в топ-пять также вошли операторы колл-центра и... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T05:55+0300
2024-12-16T05:55+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853597468.jpg?1734317732
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам стали самыми востребованными специалистами в 2024 году, в топ-пять также вошли операторы колл-центра и бухгалтеры, следует из исследования российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. В ходе исследования были проанализировали свыше 11 миллионов вакансий, размещенных в течение 2024 года. "Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году осталась неизменной – это менеджер по продажам (868 тыс. вакансий), продавец-консультант (кассир) (769 тыс.) и водитель (620 тыс.), у которых за год оказался один из самых высоких темпов роста вакансий среди топ-20 – +36%. Оператор колл-центра поднялся сразу на две позиции по сравнению с 2023 годом и занял 4 место, количество вакансий для них выросло за год на 63%. Замыкают топ-5 – бухгалтеры, для которых в 2024 году было открыто 300 тыс. вакансий", - говорится в исследовании. В этом году профессия "разнорабочий" впервые вошла в топ-10 и заняла седьмое место рейтинга - количество вакансий для таких специалистов выросло в 1,5 раза. Позиции упаковщика и кладовщика за год не претерпели существенных изменений и занимают восьмую и девятую строчки соответственно. На десятой позиции разместилась профессия врача - однако в 2023 году эти специалисты были на восьмом месте. В топ-20 вошли преимущественно рабочие и занятые в торговле и общепите. При этом программисты опустились за год на три позиции, до 15 места, а инженеры-конструкторы - также на три позиции, но до 13 места. Почти на треть за год выросли вакансии для курьеров, что обеспечило для них 12 место и рост сразу на три позиции. Впервые в топ-20 оказались сварщики – вакансии для них выросли за год на 26%, что отразилось на движении вверх сразу на 4 позиции, до 19 места. Замыкают топ-20 самых востребованных профессий администраторы магазинов и торговых залов, которые за год потеряли 4 позиции, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с 2023 годом. Меньше тысячи вакансий в 2024 году было открыто только для гейм-дизайнеров и бортпроводников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
05:55 16.12.2024
 
Названы самые востребованные профессии в 2024 году

hh.ru: водитель и водитель стали самыми востребованными специалистами в 2024 году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам стали самыми востребованными специалистами в 2024 году, в топ-пять также вошли операторы колл-центра и бухгалтеры, следует из исследования российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В ходе исследования были проанализировали свыше 11 миллионов вакансий, размещенных в течение 2024 года.
"Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году осталась неизменной – это менеджер по продажам (868 тыс. вакансий), продавец-консультант (кассир) (769 тыс.) и водитель (620 тыс.), у которых за год оказался один из самых высоких темпов роста вакансий среди топ-20 – +36%. Оператор колл-центра поднялся сразу на две позиции по сравнению с 2023 годом и занял 4 место, количество вакансий для них выросло за год на 63%. Замыкают топ-5 – бухгалтеры, для которых в 2024 году было открыто 300 тыс. вакансий", - говорится в исследовании.
В этом году профессия "разнорабочий" впервые вошла в топ-10 и заняла седьмое место рейтинга - количество вакансий для таких специалистов выросло в 1,5 раза. Позиции упаковщика и кладовщика за год не претерпели существенных изменений и занимают восьмую и девятую строчки соответственно. На десятой позиции разместилась профессия врача - однако в 2023 году эти специалисты были на восьмом месте.
В топ-20 вошли преимущественно рабочие и занятые в торговле и общепите. При этом программисты опустились за год на три позиции, до 15 места, а инженеры-конструкторы - также на три позиции, но до 13 места.
Почти на треть за год выросли вакансии для курьеров, что обеспечило для них 12 место и рост сразу на три позиции. Впервые в топ-20 оказались сварщики – вакансии для них выросли за год на 26%, что отразилось на движении вверх сразу на 4 позиции, до 19 места. Замыкают топ-20 самых востребованных профессий администраторы магазинов и торговых залов, которые за год потеряли 4 позиции, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с 2023 годом.
Меньше тысячи вакансий в 2024 году было открыто только для гейм-дизайнеров и бортпроводников.
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала