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Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом
Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом
Президент России Владимир Путин вечером в понедельник в Кремле проведет традиционную встречу с представителями российских крупных компаний и деловых... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T12:28+0300
2024-12-16T12:28+0300
бизнес
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
александр шохин
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вечером в понедельник в Кремле проведет традиционную встречу с представителями российских крупных компаний и деловых объединений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Уже вечером в Кремле президент проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений. То что называется встреча с бизнесом", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что встреча пройдет в закрытом режиме, слова Путина будут в открытой части.Ранее традиционное мероприятие анонсировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В качестве предположительной даты он назвал понедельник, 16 декабря.
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бизнес, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр шохин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Шохин
12:28 16.12.2024
 
Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом

Песков: Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вечером в понедельник в Кремле проведет традиционную встречу с представителями российских крупных компаний и деловых объединений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Уже вечером в Кремле президент проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений. То что называется встреча с бизнесом", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что встреча пройдет в закрытом режиме, слова Путина будут в открытой части.
Ранее традиционное мероприятие анонсировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В качестве предположительной даты он назвал понедельник, 16 декабря.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Шохин
 
 
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