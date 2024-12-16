https://1prime.ru/20241216/putin-853606101.html

Путин предупредил, в каком случае Россия снимет с себя ограничения по РСМД

Путин предупредил, в каком случае Россия снимет с себя ограничения по РСМД - 16.12.2024, ПРАЙМ

Путин предупредил, в каком случае Россия снимет с себя ограничения по РСМД

Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T14:03+0300

2024-12-16T14:03+0300

2024-12-16T14:06+0300

россия

москва

сша

владимир путин

ракеты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/01/849629130_0:224:3139:1989_1920x0_80_0_0_53631a2c0046d4aea8c55938919b5b4d.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала: разрыв этого договора чреват негативными последствиями для глобальной безопасности. При этом Россия заявляла, что не намерена развертывать такие ракеты до тех пор, пока аналогичное американское оружие не появится где-либо в мире. "Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке, но как я уже говорил, если США приступит к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Министерству обороны необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват, поручил глава государства, говоря о развертывании американских систем.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в вопросе потенциального развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности в Азии в ответ на аналогичные действия США пока не пройдена точка невозврата. Он призвал Вашингтон и партнеров США в АТР остановиться и пересмотреть решение о размещении американских систем.

https://1prime.ru/20240530/rakety-848678886.html

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сша, владимир путин, ракеты