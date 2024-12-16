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Путин предупредил, в каком случае Россия снимет с себя ограничения по РСМД - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Путин предупредил, в каком случае Россия снимет с себя ограничения по РСМД
Путин предупредил, в каком случае Россия снимет с себя ограничения по РСМД - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин предупредил, в каком случае Россия снимет с себя ограничения по РСМД
Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T14:03+0300
2024-12-16T14:06+0300
россия
москва
сша
владимир путин
ракеты
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала: разрыв этого договора чреват негативными последствиями для глобальной безопасности. При этом Россия заявляла, что не намерена развертывать такие ракеты до тех пор, пока аналогичное американское оружие не появится где-либо в мире. "Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке, но как я уже говорил, если США приступит к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Министерству обороны необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват, поручил глава государства, говоря о развертывании американских систем.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в вопросе потенциального развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности в Азии в ответ на аналогичные действия США пока не пройдена точка невозврата. Он призвал Вашингтон и партнеров США в АТР остановиться и пересмотреть решение о размещении американских систем.
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россия, москва, сша, владимир путин, ракеты
РОССИЯ, МОСКВА, США, Владимир Путин, ракеты
14:03 16.12.2024 (обновлено: 14:06 16.12.2024)
 
Путин предупредил, в каком случае Россия снимет с себя ограничения по РСМД

Путин: РФ снимет с себя ограничения по РСМД, если США начнут их развертывать

© РИА Новости . Вячеслав Киселев | Перейти в медиабанкРакета средней дальности
Ракета средней дальности - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Вячеслав Киселев
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала: разрыв этого договора чреват негативными последствиями для глобальной безопасности. При этом Россия заявляла, что не намерена развертывать такие ракеты до тех пор, пока аналогичное американское оружие не появится где-либо в мире.
"Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке, но как я уже говорил, если США приступит к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Министерству обороны необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват, поручил глава государства, говоря о развертывании американских систем.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в вопросе потенциального развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности в Азии в ответ на аналогичные действия США пока не пройдена точка невозврата. Он призвал Вашингтон и партнеров США в АТР остановиться и пересмотреть решение о размещении американских систем.
 
РОССИЯМОСКВАСШАВладимир Путинракеты
 
 
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