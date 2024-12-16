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Путин: нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Путин: нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности
Путин: нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин: нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности
Нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности, заявил президент России Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T14:36+0300
2024-12-16T14:57+0300
общество
украина
москва
киев
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности, заявил президент России Владимир Путин."Этот режим, очевидно, утрачивает признаки государственности", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он заверил, что Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве."Еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году. Это источник власти – госпереворот", - сказал Путин. По его словам, все беды Украины и России начались после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году. Теперь киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, утратив легитимность. В конституции Украины нет способов продления президентской власти, ссылки на военное положение не имеют значения.В конечном итоге киевские власти сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют, считает российский лидер."Деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют. Скорее всего, так и будет", - сказал он, добавив, что уже сбежавшие за рубеж киевские деятели наворовали денег у народа и сейчас чувствуют себя хорошо. Он назвал преступлением действия ВСУ в Курской области и других приграничных регионах, особенно это касается страданий гражданского населения. Все преступления киевского режима должны быть зафиксированы, особенно в отношении мирного населения, добавил президент.
https://1prime.ru/20241214/zelenskiy-853572606.html
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общество , украина, москва, киев, владимир путин
Общество , УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Путин
14:36 16.12.2024 (обновлено: 14:57 16.12.2024)
 
Путин: нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности

Путин: киевский режим совершает преступления против своего народа и россиян

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности, заявил президент России Владимир Путин.
"Этот режим, очевидно, утрачивает признаки государственности", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Он заверил, что Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве.
"Еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году. Это источник власти – госпереворот", - сказал Путин.
По его словам, все беды Украины и России начались после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году. Теперь киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, утратив легитимность. В конституции Украины нет способов продления президентской власти, ссылки на военное положение не имеют значения.
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В конечном итоге киевские власти сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют, считает российский лидер.
"Деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют. Скорее всего, так и будет", - сказал он, добавив, что уже сбежавшие за рубеж киевские деятели наворовали денег у народа и сейчас чувствуют себя хорошо.
Он назвал преступлением действия ВСУ в Курской области и других приграничных регионах, особенно это касается страданий гражданского населения. Все преступления киевского режима должны быть зафиксированы, особенно в отношении мирного населения, добавил президент.
 
ОбществоУКРАИНАМОСКВАКиевВладимир Путин
 
 
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