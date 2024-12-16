https://1prime.ru/20241216/putin-853607725.html
Путин назвал один из ключевых инструментов защиты суверенитета России
Путин назвал один из ключевых инструментов защиты суверенитета России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал один из ключевых инструментов защиты суверенитета России
Российские ядерные силы являются одним из ключевых инструментов защиты суверенитета страны, рассказал президент России Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T14:44+0300
2024-12-16T14:44+0300
2024-12-16T14:44+0300
россия
владимир путин
ядерное оружие
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российские ядерные силы являются одним из ключевых инструментов защиты суверенитета страны, рассказал президент России Владимир Путин.Российский лидер добавил, что власти государства будут и дальше поддерживать их потенциал и развитие."Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.
https://1prime.ru/20241210/putin-853475199.html
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россия, владимир путин, ядерное оружие
РОССИЯ, Владимир Путин, ядерное оружие
Путин назвал один из ключевых инструментов защиты суверенитета России
Путин: одним из главных инструментов защиты суверенитета РФ остаются ядерные силы
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российские ядерные силы являются одним из ключевых инструментов защиты суверенитета страны, рассказал президент России Владимир Путин.
Российский лидер добавил, что власти государства будут и дальше поддерживать их потенциал и развитие.
"Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия