https://1prime.ru/20241216/putin-853608414.html
Путин высказался о расходах на оборону
Путин высказался о расходах на оборону - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о расходах на оборону
Нельзя бесконечно увеличивать расходы на оборону, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:02+0300
2024-12-16T15:02+0300
2024-12-16T15:08+0300
экономика
владимир путин
расходы на оборону
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Нельзя бесконечно увеличивать расходы на оборону, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сегодня на повышение и укрепление обороноспособности страна тратит 6,3% ВВП, но чтобы развивались "компоненты в стране... - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение", повышать до бесконечности военные расходы "мы тоже не можем".
https://1prime.ru/20241215/putin-853591163.html
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владимир путин, расходы на оборону
Экономика, Владимир Путин, расходы на оборону
Путин высказался о расходах на оборону
Путин: нельзя повышать до бесконечности расходы на оборону
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Нельзя бесконечно увеличивать расходы на оборону, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что сегодня на повышение и укрепление обороноспособности страна тратит 6,3% ВВП, но чтобы развивались "компоненты в стране... - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение", повышать до бесконечности военные расходы "мы тоже не можем".
Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе