https://1prime.ru/20241216/putin-853608414.html

Путин высказался о расходах на оборону

Путин высказался о расходах на оборону - 16.12.2024, ПРАЙМ

Путин высказался о расходах на оборону

Нельзя бесконечно увеличивать расходы на оборону, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:02+0300

2024-12-16T15:02+0300

2024-12-16T15:08+0300

экономика

владимир путин

расходы на оборону

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Нельзя бесконечно увеличивать расходы на оборону, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сегодня на повышение и укрепление обороноспособности страна тратит 6,3% ВВП, но чтобы развивались "компоненты в стране... - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение", повышать до бесконечности военные расходы "мы тоже не можем".

https://1prime.ru/20241215/putin-853591163.html

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владимир путин, расходы на оборону