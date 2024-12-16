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Путин высказался о расходах на оборону - 16.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин высказался о расходах на оборону
Путин высказался о расходах на оборону - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о расходах на оборону
Нельзя бесконечно увеличивать расходы на оборону, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:02+0300
2024-12-16T15:08+0300
экономика
владимир путин
расходы на оборону
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Нельзя бесконечно увеличивать расходы на оборону, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сегодня на повышение и укрепление обороноспособности страна тратит 6,3% ВВП, но чтобы развивались "компоненты в стране... - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение", повышать до бесконечности военные расходы "мы тоже не можем".
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владимир путин, расходы на оборону
Экономика, Владимир Путин, расходы на оборону
15:02 16.12.2024 (обновлено: 15:08 16.12.2024)
 
Путин высказался о расходах на оборону

Путин: нельзя повышать до бесконечности расходы на оборону

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон"
Запуск ракеты Циркон - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Нельзя бесконечно увеличивать расходы на оборону, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что сегодня на повышение и укрепление обороноспособности страна тратит 6,3% ВВП, но чтобы развивались "компоненты в стране... - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение", повышать до бесконечности военные расходы "мы тоже не можем".
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ЭкономикаВладимир Путинрасходы на оборону
 
 
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