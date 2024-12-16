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Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год
Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год
Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, сообщил в понедельник президент России Владимир... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T18:46+0300
2024-12-16T18:46+0300
2024-12-16T18:46+0300
экономика
владимир путин
экономический рост
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.Глава государства проводит в понедельник встречу с представителями деловых кругов."Что нас ждет и чего бы мы хотели добиваться в 2025 году - это такого сбалансированного экономического роста, это развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров. В том числе и макроэкономических параметров, потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - сказал Путин в начале встречи.
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владимир путин, экономический рост
Экономика, Владимир Путин, экономический рост
Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год
Путин: РФ в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит в понедельник встречу с представителями деловых кругов.
"Что нас ждет и чего бы мы хотели добиваться в 2025 году - это такого сбалансированного экономического роста, это развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров. В том числе и макроэкономических параметров, потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - сказал Путин в начале встречи.