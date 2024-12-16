Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/putin-853614952.html
Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год
Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год
Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, сообщил в понедельник президент России Владимир... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T18:46+0300
2024-12-16T18:46+0300
экономика
владимир путин
экономический рост
https://cdnn.1prime.ru/img/76027/83/760278338_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_b899414e621cfaf73285c3f22aadeb8f.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.Глава государства проводит в понедельник встречу с представителями деловых кругов."Что нас ждет и чего бы мы хотели добиваться в 2025 году - это такого сбалансированного экономического роста, это развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров. В том числе и макроэкономических параметров, потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - сказал Путин в начале встречи.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76027/83/760278338_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_cddc9c1a337b61d643d33f3a65334385.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, экономический рост
Экономика, Владимир Путин, экономический рост
18:46 16.12.2024
 
Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год

Путин: РФ в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста

© Коллаж РИА Новости# Россия
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© Коллаж РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит в понедельник встречу с представителями деловых кругов.
"Что нас ждет и чего бы мы хотели добиваться в 2025 году - это такого сбалансированного экономического роста, это развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров. В том числе и макроэкономических параметров, потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - сказал Путин в начале встречи.
 
ЭкономикаВладимир Путинэкономический рост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала