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Путин высказался о ставке Банка России - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Путин высказался о ставке Банка России
Путин высказался о ставке Банка России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о ставке Банка России
Экономика жива не ставкой единой, но и предложением товаров. Такое заявление на встрече с российскими бизнесменами сделал президент России Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T19:30+0300
2024-12-16T19:31+0300
экономика
владимир путин
ставка банка россии
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Экономика жива не ставкой единой, но и предложением товаров. Такое заявление на встрече с российскими бизнесменами сделал президент России Владимир Путин."Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - заявил российский лидер, объясняя главные экономические цели России на 2025 год. В числе целей глава государства указал сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, продолжение и ввод в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры.
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владимир путин, ставка банка россии
Экономика, Владимир Путин, ставка Банка России
19:30 16.12.2024 (обновлено: 19:31 16.12.2024)
 
Путин высказался о ставке Банка России

Путин: экономика жива не ставкой единой, но и предложением товаров на рынке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Экономика жива не ставкой единой, но и предложением товаров. Такое заявление на встрече с российскими бизнесменами сделал президент России Владимир Путин.
"Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - заявил российский лидер, объясняя главные экономические цели России на 2025 год.
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В числе целей глава государства указал сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, продолжение и ввод в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры.
 
ЭкономикаВладимир Путинставка Банка России
 
 
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