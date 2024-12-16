https://1prime.ru/20241216/putin-853615808.html

Путин высказался о ставке Банка России

Путин высказался о ставке Банка России - 16.12.2024, ПРАЙМ

Путин высказался о ставке Банка России

Экономика жива не ставкой единой, но и предложением товаров. Такое заявление на встрече с российскими бизнесменами сделал президент России Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T19:30+0300

2024-12-16T19:30+0300

2024-12-16T19:31+0300

экономика

владимир путин

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82856/69/828566999_0:58:3298:1913_1920x0_80_0_0_876c3f20dd01c4053d9d7d13f8a6a7a0.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Экономика жива не ставкой единой, но и предложением товаров. Такое заявление на встрече с российскими бизнесменами сделал президент России Владимир Путин."Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - заявил российский лидер, объясняя главные экономические цели России на 2025 год. В числе целей глава государства указал сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, продолжение и ввод в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры.

https://1prime.ru/20241216/rakety-853611904.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, ставка банка россии