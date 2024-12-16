https://1prime.ru/20241216/rakety-853611904.html
Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности
Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности
Российские Вооруженные силы обладают более современными, чем есть у США, ракетами средней дальности морского и воздушного базирования, заявил на расширенном... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T16:50+0300
2024-12-16T16:50+0300
2024-12-16T16:51+0300
вооружения
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы обладают более современными, чем есть у США, ракетами средней дальности морского и воздушного базирования, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ президент России Владимир Путин. В числе превосходящих американские аналоги ракет глава государства назвал "Калибр" и "Циркон". При этом он отметил, что в России также были созданы "новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования - Х-101 с дальностью, которая кратно превышает то, что есть у вероятного противника, - свыше 4 тысяч километров". В то же время президент подчеркнул, что ракеты Х-101 могут нести как обычные, так и ядерные боезаряды.Вместе с тем глава государства упомянул и гиперзвуковой комплекс "Орешник", напомнив, что он "ядерным не является, поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения". "И это существенный очень элемент при принятии решения, какие средства вооруженной борьбы мы можем применять", - отметил Путин.
https://1prime.ru/20241212/nato-853523609.html
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владимир путин, ракеты, россия, сша
Вооружения, Владимир Путин, ракеты, РОССИЯ, США
Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности
Путин: Россия имеет более современные, чем у США, ракеты средней дальности
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы обладают более современными, чем есть у США, ракетами средней дальности морского и воздушного базирования, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ президент России Владимир Путин.
В числе превосходящих американские аналоги ракет глава государства назвал "Калибр" и "Циркон". При этом он отметил, что в России также были созданы "новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования - Х-101 с дальностью, которая кратно превышает то, что есть у вероятного противника, - свыше 4 тысяч километров".
В то же время президент подчеркнул, что ракеты Х-101 могут нести как обычные, так и ядерные боезаряды.
Вместе с тем глава государства упомянул и гиперзвуковой комплекс "Орешник", напомнив, что он "ядерным не является, поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения".
Обеспокоенность НАТО возросла после запуска "Орешника", заявили в СВР
"И это существенный очень элемент при принятии решения, какие средства вооруженной борьбы мы можем применять", - отметил Путин.