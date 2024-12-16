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Мосбиржа объяснила, кто сможет покупать "квазироссийские" бумаги

Мосбиржа объяснила, кто сможет покупать "квазироссийские" бумаги - 16.12.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа объяснила, кто сможет покупать "квазироссийские" бумаги

Московская биржа с 3 января разрешит покупать расписки "квазироссийских" компаний только квалифицированным инвесторам, неквалифицированные смогут их продать или | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T18:20+0300

2024-12-16T18:20+0300

2024-12-16T18:21+0300

экономика

мосбиржа

расписки

квалифицированные инвесторы

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Московская биржа с 3 января разрешит покупать расписки "квазироссийских" компаний только квалифицированным инвесторам, неквалифицированные смогут их продать или держать в портфеле, следует из сообщения торговой площадки. "С 3 января 2025 года Московская биржа ограничит обращение ряда иностранных ценных бумаг только среди квалифицированных инвесторов и изменит по ним маркировку в связи с регуляторными требованиями… Таким образом, с 3 января 2025 года покупать ценные бумаги указанных эмитентов на фондовом рынке Московской биржи смогут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы смогут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях", - говорится в сообщении площадки. Изменения коснутся ценных бумаг "Циан", Группы "Эталон", Fix Price, "Озон", "Росагро", группы компаний "О'Кей" и "Киви", уточняется там же. "Кроме того, с 3 января 2025 года Московская биржа переводит ценные бумаги Циан (CIAN), Группы "Эталон" (ETLN), Fix Price (FIXP), Озон (OZON), РосАгро (AGRO) и Группы компаний "О'Кей" (OKEY) в третий уровень листинга. Согласно положению Банка России № 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам" ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут быть включены в котировальные списки биржи", - добавляется там же. По правилам листинга Московской биржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень – некотировальная часть списка, говорится там же. Требования не распространяются на инструменты, которые торгуются на срочном рынке биржи по состоянию на текущую дату, в связи с чем в отношении них изменений не произойдет, отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20241213/prognoz-853567331.html

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мосбиржа, расписки, квалифицированные инвесторы