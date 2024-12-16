Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа объяснила, кто сможет покупать "квазироссийские" бумаги - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/raspiski-853614523.html
Мосбиржа объяснила, кто сможет покупать "квазироссийские" бумаги
Мосбиржа объяснила, кто сможет покупать "квазироссийские" бумаги - 16.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа объяснила, кто сможет покупать "квазироссийские" бумаги
Московская биржа с 3 января разрешит покупать расписки "квазироссийских" компаний только квалифицированным инвесторам, неквалифицированные смогут их продать или | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T18:20+0300
2024-12-16T18:21+0300
экономика
мосбиржа
расписки
квалифицированные инвесторы
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Московская биржа с 3 января разрешит покупать расписки "квазироссийских" компаний только квалифицированным инвесторам, неквалифицированные смогут их продать или держать в портфеле, следует из сообщения торговой площадки. "С 3 января 2025 года Московская биржа ограничит обращение ряда иностранных ценных бумаг только среди квалифицированных инвесторов и изменит по ним маркировку в связи с регуляторными требованиями… Таким образом, с 3 января 2025 года покупать ценные бумаги указанных эмитентов на фондовом рынке Московской биржи смогут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы смогут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях", - говорится в сообщении площадки. Изменения коснутся ценных бумаг "Циан", Группы "Эталон", Fix Price, "Озон", "Росагро", группы компаний "О'Кей" и "Киви", уточняется там же. "Кроме того, с 3 января 2025 года Московская биржа переводит ценные бумаги Циан (CIAN), Группы "Эталон" (ETLN), Fix Price (FIXP), Озон (OZON), РосАгро (AGRO) и Группы компаний "О'Кей" (OKEY) в третий уровень листинга. Согласно положению Банка России № 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам" ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут быть включены в котировальные списки биржи", - добавляется там же. По правилам листинга Московской биржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень – некотировальная часть списка, говорится там же. Требования не распространяются на инструменты, которые торгуются на срочном рынке биржи по состоянию на текущую дату, в связи с чем в отношении них изменений не произойдет, отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20241213/prognoz-853567331.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_dea5fde1113b54c8a865c0a0183a21a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, расписки, квалифицированные инвесторы
Экономика, Мосбиржа, расписки, квалифицированные инвесторы
18:20 16.12.2024 (обновлено: 18:21 16.12.2024)
 
Мосбиржа объяснила, кто сможет покупать "квазироссийские" бумаги

Мосбиржа: "квазироссийские" бумаги - только для квалифицированных инвесторов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Московская биржа с 3 января разрешит покупать расписки "квазироссийских" компаний только квалифицированным инвесторам, неквалифицированные смогут их продать или держать в портфеле, следует из сообщения торговой площадки.
"С 3 января 2025 года Московская биржа ограничит обращение ряда иностранных ценных бумаг только среди квалифицированных инвесторов и изменит по ним маркировку в связи с регуляторными требованиями… Таким образом, с 3 января 2025 года покупать ценные бумаги указанных эмитентов на фондовом рынке Московской биржи смогут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы смогут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях", - говорится в сообщении площадки.
Изменения коснутся ценных бумаг "Циан", Группы "Эталон", Fix Price, "Озон", "Росагро", группы компаний "О'Кей" и "Киви", уточняется там же.
"Кроме того, с 3 января 2025 года Московская биржа переводит ценные бумаги Циан (CIAN), Группы "Эталон" (ETLN), Fix Price (FIXP), Озон (OZON), РосАгро (AGRO) и Группы компаний "О'Кей" (OKEY) в третий уровень листинга. Согласно положению Банка России № 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам" ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут быть включены в котировальные списки биржи", - добавляется там же.
Котировки, сток
Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе
13 декабря, 22:35
По правилам листинга Московской биржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень – некотировальная часть списка, говорится там же.
Требования не распространяются на инструменты, которые торгуются на срочном рынке биржи по состоянию на текущую дату, в связи с чем в отношении них изменений не произойдет, отмечается в сообщении.
 
ЭкономикаМосбиржараспискиквалифицированные инвесторы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала