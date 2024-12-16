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В ЦБ РФ объяснили, как россияне смогут протестировать цифровой рубль
В ЦБ РФ объяснили, как россияне смогут протестировать цифровой рубль - 16.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ РФ объяснили, как россияне смогут протестировать цифровой рубль
Россиянин может начать участвовать в пилоте цифрового рубля, обратившись в банк-участник тестирования этой третьей формы денег, следует из сообщения ЦБ РФ в его | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T21:26+0300
2024-12-16T21:26+0300
2024-12-16T21:26+0300
экономика
россияне
цифровой рубль
тестирование
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россиянин может начать участвовать в пилоте цифрового рубля, обратившись в банк-участник тестирования этой третьей формы денег, следует из сообщения ЦБ РФ в его Telegram-канале. "Попасть в пилот можно только через банк, который подключен к платформе цифрового рубля и сам участвует в пилоте... Если ваш банк есть в списке, вы можете направить ему обращение с просьбой включить вас в пилот. Но важно понимать, что число участников пилота ограничено, и всех желающих допустить к тестированию пока не получится", - говорится в ответе регулятора на вопрос, поступивший к нему через чат-бот. ЦБ напоминает, что список таких банков размещен на его сайте, сейчас их 12. Регулятор рассчитывает, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. С этого момента граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги, отмечает ЦБ. "Для этого необходимо быть клиентом банка, который подключен к платформе цифрового рубля", - подчеркивает ЦБ. Цифровой рубль представляет собой цифровую форму российской национальной валюты в дополнение к существующим формам денег. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.
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россияне, цифровой рубль, тестирование
Экономика, россияне, цифровой рубль, тестирование
В ЦБ РФ объяснили, как россияне смогут протестировать цифровой рубль
ЦБ РФ: тестировать цифровой рубль могут клиенты банка-участника его пилота
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россиянин может начать участвовать в пилоте цифрового рубля, обратившись в банк-участник тестирования этой третьей формы денег, следует из сообщения ЦБ РФ в его Telegram-канале.
"Попасть в пилот можно только через банк, который подключен к платформе цифрового рубля и сам участвует в пилоте... Если ваш банк есть в списке, вы можете направить ему обращение с просьбой включить вас в пилот. Но важно понимать, что число участников пилота ограничено, и всех желающих допустить к тестированию пока не получится", - говорится в ответе регулятора на вопрос, поступивший к нему через чат-бот.
ЦБ напоминает, что список таких банков размещен на его сайте, сейчас их 12.
Регулятор рассчитывает, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. С этого момента граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги, отмечает ЦБ.
ЦБ работает над возможностью офлайн-оплаты покупок цифровым рублем
"Для этого необходимо быть клиентом банка, который подключен к платформе цифрового рубля", - подчеркивает ЦБ.
Цифровой рубль представляет собой цифровую форму российской национальной валюты в дополнение к существующим формам денег. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.