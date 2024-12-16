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"Русснефть" предупредила о снижении нефтедобчи

"Русснефть" предупредила о снижении нефтедобчи - 16.12.2024, ПРАЙМ

"Русснефть" предупредила о снижении нефтедобчи

"Русснефть" снизит добычу нефти по итогам 2024 года на 5,3%, до 6,092 миллиона тонн, следует из слов вице-президента компании по добыче нефти и газа Александра... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T14:58+0300

2024-12-16T14:58+0300

2024-12-16T14:59+0300

экономика

русснефть

добыча нефти

снижение

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. "Русснефть" снизит добычу нефти по итогам 2024 года на 5,3%, до 6,092 миллиона тонн, следует из слов вице-президента компании по добыче нефти и газа Александра Малышева. "В 2024 году добыча нефти составила 6092 тысячи тонн (100,1% плана), дополнительно к плану добыто 2 тысяч тонн нефти", - приводятся его слова в корпоративной газете "Русснефти". Как уточнили в компании, речь идет о прогнозе на текущий год. В прошлом году добыча нефти "Русснефтью" составила 6,434 миллиона тонн, сообщал Малышев ранее. Таким образом, в 2024 году она снизится на 5,3%. Добыча газа "Русснефтью" в 2024 году составит 2,003 миллиарда кубометров. "Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах страны (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

https://1prime.ru/20241213/neft-853566097.html

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русснефть, добыча нефти, снижение