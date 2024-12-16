Индекс под 2500 п. Куда погрузится бенчмарк

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи не смог вернуть 2500 п., а это локальный технический негатив, допускающий более глубокое погружение бенчмарка широкого рынка акций. Следующая поддержка на 2450 п., а завтра еще и дивгэп в ЛУКОЙЛе, что за счет очень большого веса акций в структуре индекса чисто технически отнимет у бенчмарка свыше процента. Обороты и волатильность на рынке низкие — участники снизили активность в преддверии пятничного заседания ЦБ. Если регулятор ограничится 23%, а это уже в курсе поникших акций, может быть и разворот.Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+2,9%). Корпорация снизила дивиденды, но это даже лучше в условиях высоких ставок в экономике; из прибыли можно погасить долги и улучшить финансовые метрики. Бумаги могут быстро направиться к круглым 6000 руб., как только на широком рынке появится оптимизм.Слабее рынка — акции золотодобытчика Полюса (-7,3%). Там был дивгэп, поэтому падение и статус аутсайдера совершенно условно. Бумаги по-прежнему в лидерах роста с начала года при общем сильном падении рынка. Этот большой дивгэп может быть закрыт достаточно быстро — в рамках весны 2025 г., и спекулятивные покупки под идею вверх могут быть интересны.Рубль снизился на 0,5% против юаня, но отбил 0,5% и 1,3% у доллара и евро. По нашим оценкам, коррекционный отскок после обвала инвалют с их двухлетнего максимума уже завершен — далее сохраняется вариант укрепления рубля, и уровни начала декабря вполне возможны. То есть год юань может завершить ниже 14, доллар у 100, а евро — немного над 105.
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи не смог вернуть 2500 п., а это локальный технический негатив, допускающий более глубокое погружение бенчмарка широкого рынка акций. Следующая поддержка на 2450 п., а завтра еще и дивгэп в ЛУКОЙЛе, что за счет очень большого веса акций в структуре индекса чисто технически отнимет у бенчмарка свыше процента. Обороты и волатильность на рынке низкие — участники снизили активность в преддверии пятничного заседания ЦБ. Если регулятор ограничится 23%, а это уже в курсе поникших акций, может быть и разворот.
Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+2,9%). Корпорация снизила дивиденды, но это даже лучше в условиях высоких ставок в экономике; из прибыли можно погасить долги и улучшить финансовые метрики. Бумаги могут быстро направиться к круглым 6000 руб., как только на широком рынке появится оптимизм.
Слабее рынка — акции золотодобытчика Полюса (-7,3%). Там был дивгэп, поэтому падение и статус аутсайдера совершенно условно. Бумаги по-прежнему в лидерах роста с начала года при общем сильном падении рынка. Этот большой дивгэп может быть закрыт достаточно быстро — в рамках весны 2025 г., и спекулятивные покупки под идею вверх могут быть интересны.
Рубль снизился на 0,5% против юаня, но отбил 0,5% и 1,3% у доллара и евро. По нашим оценкам, коррекционный отскок после обвала инвалют с их двухлетнего максимума уже завершен — далее сохраняется вариант укрепления рубля, и уровни начала декабря вполне возможны. То есть год юань может завершить ниже 14, доллар у 100, а евро — немного над 105.
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