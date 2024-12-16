Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс под 2500 п. Куда погрузится бенчмарк - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241216/rynok-aktsiy-853601770.html
Индекс под 2500 п. Куда погрузится бенчмарк
Индекс под 2500 п. Куда погрузится бенчмарк - 16.12.2024, ПРАЙМ
Индекс под 2500 п. Куда погрузится бенчмарк
Индекс МосБиржи не смог вернуть 2500 п., а это локальный технический негатив, допускающий более глубокое погружение бенчмарка широкого рынка акций. Следующая... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T10:01+0300
2024-12-16T10:38+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
мосбиржа
фосагро
полюс
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853601770.jpg?1734334704
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи не смог вернуть 2500 п., а это локальный технический негатив, допускающий более глубокое погружение бенчмарка широкого рынка акций. Следующая поддержка на 2450 п., а завтра еще и дивгэп в ЛУКОЙЛе, что за счет очень большого веса акций в структуре индекса чисто технически отнимет у бенчмарка свыше процента. Обороты и волатильность на рынке низкие — участники снизили активность в преддверии пятничного заседания ЦБ. Если регулятор ограничится 23%, а это уже в курсе поникших акций, может быть и разворот.Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+2,9%). Корпорация снизила дивиденды, но это даже лучше в условиях высоких ставок в экономике; из прибыли можно погасить долги и улучшить финансовые метрики. Бумаги могут быстро направиться к круглым 6000 руб., как только на широком рынке появится оптимизм.Слабее рынка — акции золотодобытчика Полюса (-7,3%). Там был дивгэп, поэтому падение и статус аутсайдера совершенно условно. Бумаги по-прежнему в лидерах роста с начала года при общем сильном падении рынка. Этот большой дивгэп может быть закрыт достаточно быстро — в рамках весны 2025 г., и спекулятивные покупки под идею вверх могут быть интересны.Рубль снизился на 0,5% против юаня, но отбил 0,5% и 1,3% у доллара и евро. По нашим оценкам, коррекционный отскок после обвала инвалют с их двухлетнего максимума уже завершен — далее сохраняется вариант укрепления рубля, и уровни начала декабря вполне возможны. То есть год юань может завершить ниже 14, доллар у 100, а евро — немного над 105.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, мосбиржа, фосагро, полюс, курсы валют
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Мосбиржа, Фосагро, Полюс, курсы валют
10:01 16.12.2024 (обновлено: 10:38 16.12.2024)
 

Индекс под 2500 п. Куда погрузится бенчмарк

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи не смог вернуть 2500 п., а это локальный технический негатив, допускающий более глубокое погружение бенчмарка широкого рынка акций. Следующая поддержка на 2450 п., а завтра еще и дивгэп в ЛУКОЙЛе, что за счет очень большого веса акций в структуре индекса чисто технически отнимет у бенчмарка свыше процента. Обороты и волатильность на рынке низкие — участники снизили активность в преддверии пятничного заседания ЦБ. Если регулятор ограничится 23%, а это уже в курсе поникших акций, может быть и разворот.
Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+2,9%). Корпорация снизила дивиденды, но это даже лучше в условиях высоких ставок в экономике; из прибыли можно погасить долги и улучшить финансовые метрики. Бумаги могут быстро направиться к круглым 6000 руб., как только на широком рынке появится оптимизм.
Слабее рынка — акции золотодобытчика Полюса (-7,3%). Там был дивгэп, поэтому падение и статус аутсайдера совершенно условно. Бумаги по-прежнему в лидерах роста с начала года при общем сильном падении рынка. Этот большой дивгэп может быть закрыт достаточно быстро — в рамках весны 2025 г., и спекулятивные покупки под идею вверх могут быть интересны.
Рубль снизился на 0,5% против юаня, но отбил 0,5% и 1,3% у доллара и евро. По нашим оценкам, коррекционный отскок после обвала инвалют с их двухлетнего максимума уже завершен — далее сохраняется вариант укрепления рубля, и уровни начала декабря вполне возможны. То есть год юань может завершить ниже 14, доллар у 100, а евро — немного над 105.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковроссийский рынок акцийМосбиржаФосагроПолюскурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала