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РЖД возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР - 16.12.2024, ПРАЙМ
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РЖД возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР
РЖД возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР - 16.12.2024, ПРАЙМ
РЖД возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР
Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется в понедельник, сообщили в РЖД. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T00:22+0300
2024-12-16T00:22+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется в понедельник, сообщили в РЖД. Пассажирское сообщение с КНДР было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. РЖД на прошлой неделе сообщили, что в вводом нового графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования Министерства железных дорог КНДР. Поезд возвращается в расписание 16 декабря и будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
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бизнес, россия, кндр, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КНДР, МОСКВА, РЖД
00:22 16.12.2024
 
РЖД возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР

РЖД: пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется в понедельник

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется в понедельник, сообщили в РЖД.
Пассажирское сообщение с КНДР было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.
РЖД на прошлой неделе сообщили, что в вводом нового графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования Министерства железных дорог КНДР.
Поезд возвращается в расписание 16 декабря и будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
 
БизнесРОССИЯКНДРМОСКВАРЖД
 
 
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