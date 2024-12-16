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Более 160 тысяч словаков выступили за выход страны из санкций против России
Более 160 тысяч словаков выступили за выход страны из санкций против России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Более 160 тысяч словаков выступили за выход страны из санкций против России
В Словакии более 160 тысяч человек уже подписали петицию о проведении референдума по вопросу выхода страны из европейских санкций против России, сообщил... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T12:20+0300
2024-12-16T12:20+0300
2024-12-16T12:20+0300
россия
словакия
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БРАТИСЛАВА, 16 дек - ПРАЙМ. В Словакии более 160 тысяч человек уже подписали петицию о проведении референдума по вопросу выхода страны из европейских санкций против России, сообщил словацкий политик и лидер партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота."К сегодняшнему дню уже более 160 тысяч из вас своей подписью ясно заявили: Россия мне не враг", - написал Слота на своей странице в Facebook*.Ранее Словацкое движение возрождения (Slovenské Hnutie Obrody) инициировало петицию с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые наносят ущерб словацким гражданам и предпринимателям?".Партия DOMOV считает важным поддержать эту инициативу, так как она активно работает над улучшением международных отношений с Россией и подчеркивает вредоносный эффект абсурдных санкций, которые негативно сказываются на национальной экономике Словакии, следует из заявления политического объединения, возглавляемого Слотой.Согласно словацкому законодательству, для проведения референдума в стране с населением около 5,5 миллиона человек активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, словакия, санкции против рф
РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, санкции против РФ
Более 160 тысяч словаков выступили за выход страны из санкций против России
Более 160 тысяч человек в Словакии поддержали выход страны из санкций против РФ
БРАТИСЛАВА, 16 дек - ПРАЙМ. В Словакии более 160 тысяч человек уже подписали петицию о проведении референдума по вопросу выхода страны из европейских санкций против России, сообщил словацкий политик и лидер партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"К сегодняшнему дню уже более 160 тысяч из вас своей подписью ясно заявили: Россия мне не враг", - написал Слота на своей странице в Facebook*.
Ранее Словацкое движение возрождения (Slovenské Hnutie Obrody) инициировало петицию с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые наносят ущерб словацким гражданам и предпринимателям?".
Главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России
Партия DOMOV считает важным поддержать эту инициативу, так как она активно работает над улучшением международных отношений с Россией и подчеркивает вредоносный эффект абсурдных санкций, которые негативно сказываются на национальной экономике Словакии, следует из заявления политического объединения, возглавляемого Слотой.
Согласно словацкому законодательству, для проведения референдума в стране с населением около 5,5 миллиона человек активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.