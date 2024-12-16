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Евросоюз утвердил новые экономические и персональные санкции против России

Евросоюз утвердил новые экономические и персональные санкции против России - 16.12.2024, ПРАЙМ

Евросоюз утвердил новые экономические и персональные санкции против России

Совет ЕС на уровне глав МИД стран Евросоюза в понедельник окончательно утвердил новый пакет экономических и персональных санкций против России, которые, в... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:34+0300

2024-12-16T15:34+0300

2024-12-16T15:35+0300

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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Совет ЕС на уровне глав МИД стран Евросоюза в понедельник окончательно утвердил новый пакет экономических и персональных санкций против России, которые, в основном, направлены на так называемую "борьбу с обходом европейских ограничений". Совет, в частности, расширил список морских судов, добавив 52 судна, на которые распространяется запрет на доступ в европейские порты и на предоставление услуг. В ЕС утверждают, что указанные морские суда якобы входят в так называемый "теневой флот" и предназначены для перевозки российской нефти выше установленного G7 ценового потолка, а также для транспортировки военной техники и "украинского зерна". Всего под европейскими санкциями теперь значатся 79 морских судов. Под персональные ограничения, которые включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов, дополнительно попали 84 фигуранта, в том числе 54 физлица (военные, руководители энергетических компаний, чиновники, представители медиаструктур) и 30 организаций (российские оборонные, судоходные компании, "химический завод и российская гражданская авиакомпания"). Под ограничения попали также "два высокопоставленных должностных лица КНДР". Кроме того, впервые вводятся полноценные санкции, включающие заморозку активов и запрет на поездки, в отношении "ряда китайских субъектов" за сотрудничество с РФ. Еще в отношении 32 компаний, в том числе из КНР, Ирана, Индии, Сербии и ОАЭ, в качестве санкций усиливаются меры экспортного контроля в связи с подозрениями в "обходе санкций". ЕС также запретил исполнять решения российских судов, принятые в рамках статьи 248 АПК РФ, касающиеся разбирательств с подсанкционными компаниями "с целью защиты европейских компаний", говорится в заявлении Совета ЕС. Согласно статье 248.1 АПК РФ споры с участием лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера и споры, основанием которых являются меры ограничительного характера, относятся к исключительной компетенции российских арбитражных судов. "С целью лучшей защиты европейских компаний в судебных разбирательствах с российскими партнерами, Совет ЕС принял решение запретить признание и исполнение в Евросоюзе решений, принятых российскими судами на основании статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса России", - говорится в документе. По мнению Совета ЕС, разбирательства исключительно в российской юрисдикции якобы нарушают установленные международные принципы. При этом в ЕС полагают, что новая мера освободит компании от уплаты штрафов в Европе, решения по которым были вынесены российскими судами. ЕС также продлил действие некоторых дедлайнов по выводу операторами из ЕС своих активов из России. В Совете ЕС при этом указали, что продление дедлайнов предоставляется не для продолжения деятельности в РФ. "Продление исключений предоставляется на индивидуальной основе государствами-членами и направлены на упорядоченный процесс вывода активов, который был бы невозможен без продления сроков", - пояснили в Совете Евросоюза. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853604073.html

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