https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853610684.html

Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза

Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза - 16.12.2024, ПРАЙМ

Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза

Авиакомпания Utair, а также частный перевозчик ООО "Leading Charter Technologies" включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, следует из опубликованного в... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T16:11+0300

2024-12-16T16:11+0300

2024-12-16T16:16+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair, а также частный перевозчик ООО "Leading Charter Technologies" включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Сообщается, что Utair "поддержала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В отношении перевозчика ООО "Leading Charter Technologies" ЕС утверждает, что он "обходит европейские санкции". -0-

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