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Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза
Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза - 16.12.2024, ПРАЙМ
Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза
Авиакомпания Utair, а также частный перевозчик ООО "Leading Charter Technologies" включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, следует из опубликованного в... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T16:11+0300
2024-12-16T16:11+0300
2024-12-16T16:16+0300
экономика
ес
utair
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair, а также частный перевозчик ООО "Leading Charter Technologies" включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Сообщается, что Utair "поддержала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В отношении перевозчика ООО "Leading Charter Technologies" ЕС утверждает, что он "обходит европейские санкции". -0-
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ес, utair
Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза
Документ: авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair, а также частный перевозчик ООО "Leading Charter Technologies" включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Сообщается, что Utair "поддержала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Более 160 тысяч словаков выступили за выход страны из санкций против России
В отношении перевозчика ООО "Leading Charter Technologies" ЕС утверждает, что он "обходит европейские санкции". -0-