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Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза - 16.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853610684.html
Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза
Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза - 16.12.2024, ПРАЙМ
Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза
Авиакомпания Utair, а также частный перевозчик ООО "Leading Charter Technologies" включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, следует из опубликованного в... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T16:11+0300
2024-12-16T16:16+0300
экономика
ес
utair
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair, а также частный перевозчик ООО "Leading Charter Technologies" включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Сообщается, что Utair "поддержала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В отношении перевозчика ООО "Leading Charter Technologies" ЕС утверждает, что он "обходит европейские санкции". -0-
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ес, utair
Экономика, ЕС, Utair
16:11 16.12.2024 (обновлено: 16:16 16.12.2024)
 
Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза

Документ: авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза

© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair | Перейти в медиабанк"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair, а также частный перевозчик ООО "Leading Charter Technologies" включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Сообщается, что Utair "поддержала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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В отношении перевозчика ООО "Leading Charter Technologies" ЕС утверждает, что он "обходит европейские санкции". -0-
 
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