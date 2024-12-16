https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853611085.html
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России
Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T16:28+0300
2024-12-16T16:28+0300
2024-12-16T16:54+0300
экономика
петер сийярто
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_9e935873acabe957260100500a09c8b8.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в частности, было продлено исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья."Сегодня был официально принят 15-й пакет санкций против России. Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для (венгерской энергокомпании - ред.) MOL экспортировать нефтепродукты, произведенные из нефти российского происхождения. Это было для нас важно. Поскольку удалось "вычистить" из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи, мы его по итогу не ветировали", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети.
https://1prime.ru/20241213/tranzit-853561461.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b9f419667484019766e98463f7e4101c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер сийярто, санкции против рф
Экономика, Петер Сийярто, санкции против РФ
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России
Сийярто объяснил, почему Венгрия подержала 15-й пакет санкции против России
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в частности, было продлено исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья.
"Сегодня был официально принят 15-й пакет санкций против России. Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для (венгерской энергокомпании - ред.) MOL экспортировать нефтепродукты, произведенные из нефти российского происхождения. Это было для нас важно. Поскольку удалось "вычистить" из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи, мы его по итогу не ветировали", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети.
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа