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Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России - 16.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России
Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T16:28+0300
2024-12-16T16:54+0300
экономика
петер сийярто
санкции против рф
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в частности, было продлено исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья."Сегодня был официально принят 15-й пакет санкций против России. Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для (венгерской энергокомпании - ред.) MOL экспортировать нефтепродукты, произведенные из нефти российского происхождения. Это было для нас важно. Поскольку удалось "вычистить" из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи, мы его по итогу не ветировали", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети.
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петер сийярто, санкции против рф
Экономика, Петер Сийярто, санкции против РФ
16:28 16.12.2024 (обновлено: 16:54 16.12.2024)
 
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России

Сийярто объяснил, почему Венгрия подержала 15-й пакет санкции против России

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в частности, было продлено исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья.
"Сегодня был официально принят 15-й пакет санкций против России. Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для (венгерской энергокомпании - ред.) MOL экспортировать нефтепродукты, произведенные из нефти российского происхождения. Это было для нас важно. Поскольку удалось "вычистить" из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи, мы его по итогу не ветировали", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети.
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