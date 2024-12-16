https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853611085.html

Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России

Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России - 16.12.2024, ПРАЙМ

Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России

Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T16:28+0300

2024-12-16T16:28+0300

2024-12-16T16:54+0300

экономика

петер сийярто

санкции против рф

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в частности, было продлено исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья."Сегодня был официально принят 15-й пакет санкций против России. Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для (венгерской энергокомпании - ред.) MOL экспортировать нефтепродукты, произведенные из нефти российского происхождения. Это было для нас важно. Поскольку удалось "вычистить" из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи, мы его по итогу не ветировали", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети.

https://1prime.ru/20241213/tranzit-853561461.html

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петер сийярто, санкции против рф