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Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России - 16.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России
Будапешту удалось добиться исключения из очередного пакета санкций Евросоюза двух граждан России. Об этом по итогам заседания совета глав МИД государств... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T17:16+0300
2024-12-16T17:21+0300
экономика
петер сийярто
санкции против рф
ес
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Будапешту удалось добиться исключения из очередного пакета санкций Евросоюза двух граждан России. Об этом по итогам заседания совета глав МИД государств Европейского союза сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях. По словам глава венгерского внешнеполитического ведомства, в новый - 15-й по счету - пакет антироссийских санкций представители Евросоюза намеревались включить патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийский комитете России "и двух российских футбольных команд первого звена".
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петер сийярто, санкции против рф, ес
Экономика, Петер Сийярто, санкции против РФ, ЕС
17:16 16.12.2024 (обновлено: 17:21 16.12.2024)
 
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России

Сийярто: Венгрии удалось исключить из санкций двух граждан России и ОКР

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Будапешту удалось добиться исключения из очередного пакета санкций Евросоюза двух граждан России. Об этом по итогам заседания совета глав МИД государств Европейского союза сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
По словам глава венгерского внешнеполитического ведомства, в новый - 15-й по счету - пакет антироссийских санкций представители Евросоюза намеревались включить патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийский комитете России "и двух российских футбольных команд первого звена".
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