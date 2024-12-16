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Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России

Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России - 16.12.2024, ПРАЙМ

Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России

Будапешту удалось добиться исключения из очередного пакета санкций Евросоюза двух граждан России. Об этом по итогам заседания совета глав МИД государств... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T17:16+0300

2024-12-16T17:16+0300

2024-12-16T17:21+0300

экономика

петер сийярто

санкции против рф

ес

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Будапешту удалось добиться исключения из очередного пакета санкций Евросоюза двух граждан России. Об этом по итогам заседания совета глав МИД государств Европейского союза сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях. По словам глава венгерского внешнеполитического ведомства, в новый - 15-й по счету - пакет антироссийских санкций представители Евросоюза намеревались включить патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийский комитете России "и двух российских футбольных команд первого звена".

https://1prime.ru/20241213/tranzit-853561461.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

петер сийярто, санкции против рф, ес