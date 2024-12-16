https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853612650.html
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России
Будапешту удалось добиться исключения из очередного пакета санкций Евросоюза двух граждан России. Об этом по итогам заседания совета глав МИД государств... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T17:16+0300
2024-12-16T17:16+0300
2024-12-16T17:21+0300
экономика
петер сийярто
санкции против рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Будапешту удалось добиться исключения из очередного пакета санкций Евросоюза двух граждан России. Об этом по итогам заседания совета глав МИД государств Европейского союза сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях. По словам глава венгерского внешнеполитического ведомства, в новый - 15-й по счету - пакет антироссийских санкций представители Евросоюза намеревались включить патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийский комитете России "и двух российских футбольных команд первого звена".
https://1prime.ru/20241213/tranzit-853561461.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер сийярто, санкции против рф, ес
Экономика, Петер Сийярто, санкции против РФ, ЕС
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России
Сийярто: Венгрии удалось исключить из санкций двух граждан России и ОКР
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Будапешту удалось добиться исключения из очередного пакета санкций Евросоюза двух граждан России. Об этом по итогам заседания совета глав МИД государств Европейского союза сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
По словам глава венгерского внешнеполитического ведомства, в новый - 15-й по счету - пакет антироссийских санкций представители Евросоюза намеревались включить патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийский комитете России "и двух российских футбольных команд первого звена".
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа