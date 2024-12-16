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США расширили санкции против России и КНДР

США расширили санкции против России и КНДР - 16.12.2024, ПРАЙМ

США расширили санкции против России и КНДР

Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T18:30+0300

2024-12-16T18:30+0300

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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в обнародованном в понедельник уведомлении американского ведомства. Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг". Основания для введения данных ограничений минфин США не приводит.

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сша, санкции против рф, кндр