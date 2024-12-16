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США расширили санкции против России и КНДР - 16.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853614813.html
США расширили санкции против России и КНДР
США расширили санкции против России и КНДР - 16.12.2024, ПРАЙМ
США расширили санкции против России и КНДР
Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T18:30+0300
2024-12-16T18:32+0300
экономика
сша
санкции против рф
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в обнародованном в понедельник уведомлении американского ведомства. Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг". Основания для введения данных ограничений минфин США не приводит.
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сша, санкции против рф, кндр
Экономика, США, санкции против РФ, КНДР
18:30 16.12.2024 (обновлено: 18:32 16.12.2024)
 
США расширили санкции против России и КНДР

Минфин: США расширили санкционный список по России и КНДР

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в обнародованном в понедельник уведомлении американского ведомства.
Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг".
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России
17:16
Основания для введения данных ограничений минфин США не приводит.
 
ЭкономикаСШАсанкции против РФКНДР
 
 
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