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США анонсировали новые санкции в отношении Грузии

США анонсировали новые санкции в отношении Грузии - 16.12.2024, ПРАЙМ

США анонсировали новые санкции в отношении Грузии

В ближайшие недели соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против Грузии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T22:32+0300

2024-12-16T22:32+0300

2024-12-16T22:32+0300

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сша

грузия

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В ближайшие недели соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против Грузии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. "Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва. "Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране, - напомнил представитель внешнеполитического ведомства США. - У нас будут иные действия, которые мы примем в ближайшие недели". При этом он отметил, что он имел в виду новый санкционный пакет, о котором будет объявлено в ближайшие недели.

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