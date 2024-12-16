Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853617977.html
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии - 16.12.2024, ПРАЙМ
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии
В ближайшие недели соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против Грузии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T22:32+0300
2024-12-16T22:32+0300
экономика
сша
грузия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847482804_0:81:1262:791_1920x0_80_0_0_ee0a4be1b96c141e750a7f688c76e201.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В ближайшие недели соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против Грузии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. "Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва. "Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране, - напомнил представитель внешнеполитического ведомства США. - У нас будут иные действия, которые мы примем в ближайшие недели". При этом он отметил, что он имел в виду новый санкционный пакет, о котором будет объявлено в ближайшие недели.
https://1prime.ru/20241028/tbilisi-852480598.html
сша
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847482804_51:0:1212:871_1920x0_80_0_0_6883ac40ccfe6244a60ea2b9299d2e11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, грузия
Экономика, США, ГРУЗИЯ
22:32 16.12.2024
 
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии

Госдеп: США в ближайшие недели объявят новые санкции в отношении Грузии

© Sputnik | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Протесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В ближайшие недели соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против Грузии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва.
"Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране, - напомнил представитель внешнеполитического ведомства США. - У нас будут иные действия, которые мы примем в ближайшие недели".
Тбилиси, Грузия
"Так начинался майдан". Пушков объяснил, зачем европолитики едут в Тбилиси
28 октября, 22:30
При этом он отметил, что он имел в виду новый санкционный пакет, о котором будет объявлено в ближайшие недели.
 
ЭкономикаСШАГРУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала