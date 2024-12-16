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США анонсировали новые санкции в отношении Грузии
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии - 16.12.2024, ПРАЙМ
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии
В ближайшие недели соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против Грузии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T22:32+0300
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2024-12-16T22:32+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В ближайшие недели соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против Грузии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. "Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва. "Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране, - напомнил представитель внешнеполитического ведомства США. - У нас будут иные действия, которые мы примем в ближайшие недели". При этом он отметил, что он имел в виду новый санкционный пакет, о котором будет объявлено в ближайшие недели.
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сша, грузия
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии
Госдеп: США в ближайшие недели объявят новые санкции в отношении Грузии
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В ближайшие недели соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против Грузии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва.
"Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране, - напомнил представитель внешнеполитического ведомства США. - У нас будут иные действия, которые мы примем в ближайшие недели".
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При этом он отметил, что он имел в виду новый санкционный пакет, о котором будет объявлено в ближайшие недели.