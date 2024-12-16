https://1prime.ru/20241216/sapsan-853615971.html

РЖД сделали первый "Сапсан" с импортозамещенными компонентами

РЖД сделали первый "Сапсан" с импортозамещенными компонентами - 16.12.2024, ПРАЙМ

РЖД сделали первый "Сапсан" с импортозамещенными компонентами

РЖД к 15-летию самого быстрого пассажирского поезда в России – "Сапсана" – сделали первый состав, обновленный с использованием для интерьера только... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T19:43+0300

2024-12-16T19:43+0300

2024-12-16T19:44+0300

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ржд

сапсан

импортозамещение

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. РЖД к 15-летию самого быстрого пассажирского поезда в России – "Сапсана" – сделали первый состав, обновленный с использованием для интерьера только отечественных компонентов, кресел и купе с сидячими местами, а каждое место оборудовано розетками, сообщили РИА Новости в компании. "Сапсан" отправился в первый рейс 17 декабря 2009 года из Москвы в Санкт-Петербург. Он стал тогда и остается по сей день самым быстрым поездом в России, но это пока не построена выделенная высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ). Там поезда будут ехать еще быстрее. Название "Сапсан" получил в честь самой быстрой птицы на планете. Рекорд скорости у поезда в 291 километр в час был установлен во время сертификационных испытаний в 2009 году, которые проходили без пассажиров. Максимальная установленная скорость с пассажирами - 250 километров в час. Вообще, во время запуска у "Сапсана" было как много сторонников, так и противников. Но факт остается фактом: поезд популярен у пассажиров. РЖД в летнее время фиксируют заполняемость этих поездов выше 100% с учетом выхода и посадки пассажиров на промежуточных остановках, рассказывал в феврале начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в интервью РИА Новости. "Сапсаны" за 15 лет перевезли почти 63 миллиона пассажиров, что сравнимо с населением ЮАР, и проехали более 75,8 миллиона километров, что соответствует примерно 1 892 экваторам Земли. РОССИЙСКИЙ "САПСАН" Строил "Сапсаны" для РЖД немецкий концерн Siemens на базе платформы Velaro. Однако уже при создании этого состава для России она претерпела множество изменений и обросла российскими компонентами. Например, из-за большей ширины российской железнодорожной колеи габариты поезда увеличились, были разработаны новые системы вентиляции и охлаждения, учитывающие температурный диапазон эксплуатации от -40ºС до +40ºС. Зарубежный концерн ушел из России в 2022 году. Техобслуживанием поездов занялась компания из РФ, а РЖД нашли российских поставщиков для продолжения работы по обновлению интерьера "Сапсанов", которая была начата еще с Siemens. Петров в начале текущего года рассказывал РИА Новости, что РЖД уже в партнерстве с российскими компаниями поставят в "Сапсанах" новые кресла в бизнес и первом классе, улучшат спинки сидений в эконом-классе, установят везде розетки, сделают купе. И вот в день рождения "Сапсана" 17 декабря РЖД покажут первую такую новинку. "В честь события на Белорусском вокзале Москвы состоится презентация первого обновленного состава "Сапсана", который прошел полную модернизацию с использованием компонентов, произведенных только отечественными предприятиями", - сообщили РИА Новости в РЖД. Так, в обновленном поезде созданы купе-сьют с сидячими местами для проведения бизнес-встреч, в вагоне №10 обустроена игровая зона, в бизнес-классе установлены новые кресла, в эконом-классе на всех местах оборудованы розетки для зарядки мобильных устройств и заменены чехлы кресел. Новые обеденные столы с возможностью беспроводной зарядки мобильных устройств появились в вагоне-бистро, обновлены барные стойки. Кроме того, по всему составу установлено светодиодное освещение с возможностью регулировки в зависимости от времени суток, и обновлено ковровое покрытие.

https://1prime.ru/20241213/sapsan-853561921.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, сапсан, импортозамещение