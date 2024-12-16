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Сбербанк поднял ставку по вкладу на 6 месяцев до 22,5 процента
Сбербанк поднял ставку по вкладу на 6 месяцев до 22,5 процента - 16.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк поднял ставку по вкладу на 6 месяцев до 22,5 процента
Сбербанк поднял ставку по вкладу на 6 месяцев - до 22,5%, сообщили в пресс-службе банка. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T09:58+0300
2024-12-16T09:58+0300
2024-12-16T09:58+0300
россия
сбербанк
ставки по вкладам
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сбербанк поднял ставку по вкладу на 6 месяцев - до 22,5%, сообщили в пресс-службе банка. "Теперь все клиенты, которые отдают предпочтение пополняемому СберВкладу, получат повышенную ставку - 22,5% ... на сроке в 6 месяцев", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что ставка по вкладу прибавила до 2,5% за счет повышения надбавок за определенный уровень трат по картам или получения зарплаты или пенсии в Сбербанке. Также указывается, что вклад можно пополнять в любое время. Как отмечается в мобильном приложении банка, для того чтобы ставку увеличить до 22,5%, необходимо открыть вклад на сумму от 1 миллиона рублей и выбрать выплату процентов в конце срока, во всех остальных случаях ставка составляет 22% годовых.
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россия, сбербанк, ставки по вкладам
РОССИЯ, Сбербанк, ставки по вкладам
Сбербанк поднял ставку по вкладу на 6 месяцев до 22,5 процента
Сбербанк повысил ставку по вкладу на шесть месяцев до 22,5 процента
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сбербанк поднял ставку по вкладу на 6 месяцев - до 22,5%, сообщили в пресс-службе банка.
"Теперь все клиенты, которые отдают предпочтение пополняемому СберВкладу, получат повышенную ставку - 22,5% ... на сроке в 6 месяцев", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ставка по вкладу прибавила до 2,5% за счет повышения надбавок за определенный уровень трат по картам или получения зарплаты или пенсии в Сбербанке.
Также указывается, что вклад можно пополнять в любое время.
Как отмечается в мобильном приложении банка, для того чтобы ставку увеличить до 22,5%, необходимо открыть вклад на сумму от 1 миллиона рублей и выбрать выплату процентов в конце срока, во всех остальных случаях ставка составляет 22% годовых.
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