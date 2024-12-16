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Сбербанк открыл первые полноформатные офисы в Запорожье и на Херсонщине

Сбербанк открыл первые полноформатные офисы в Запорожье и на Херсонщине - 16.12.2024, ПРАЙМ

Сбербанк открыл первые полноформатные офисы в Запорожье и на Херсонщине

Сбербанк открыл первые два полноформатных офиса в Запорожской и Херсонской областях - в Мелитополе и в Геническе, и еще один офис в Донецке, доведя их сеть в... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:50+0300

2024-12-16T15:50+0300

2024-12-16T15:51+0300

экономика

сбербанк

херсонская область

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сбербанк открыл первые два полноформатных офиса в Запорожской и Херсонской областях - в Мелитополе и в Геническе, и еще один офис в Донецке, доведя их сеть в новых регионах РФ до 12, сообщил крупнейший российский банк. "Сбер" открыл первые два полноформатных офиса в Запорожской и Херсонской областях: в Мелитополе и в Геническе", - говорится в сообщении в сообщении. Также отмечается, что сегодня открылся еще один полноформатный офис - в Донецке (ДНР). "Сеть полноформатных офисов "Сбера" в новых регионах составляет на сегодняшний день 12, также мы обслуживаем клиентов в нескольких десятках офисов альтернативных форматов (в том числе партнерские и мобильные офисы). Банкоматная сеть "Сбера" в новых регионах составляет 330 устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что до конца года Сбербанк сосредоточится на расширении сети в новых регионах, частично заменяя точки альтернативных форматов на полноформатные. К началу 2025 года в новых регионах будет 23 полноформатных офиса и 400 банкоматов. В 2025 году расширение сети продолжится. Как отметили в банке, за полгода работы в новых регионах "Сбер" обслужил более 150 тысяч человек. Розничные клиенты в первую очередь оформляют здесь дебетовые карты и подключают "СберБанк Онлайн". Предприниматели активно открывают счета, подключают "СберБизнес", оформляют эквайринг, зарплатные проекты.

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херсонская область

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сбербанк, херсонская область