https://1prime.ru/20241216/sholts-853615096.html

Бундестаг лишил правительство Шольца доверия

Бундестаг лишил правительство Шольца доверия - 16.12.2024, ПРАЙМ

Бундестаг лишил правительство Шольца доверия

Депутаты бундестага большинством голосов лишили правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца доверия и в результате открыли путь к досрочным выборам в феврале,... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T18:55+0300

2024-12-16T18:55+0300

2024-12-16T19:06+0300

политика

бундестаг

правительство

олаф шольц

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Депутаты бундестага большинством голосов лишили правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца доверия и в результате открыли путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента Бербель Бас в прямом эфире на сайте парламента Германии.Против запроса о доверии Шольцу отдали голоса 394 депутат из 717 принявших в голосовании участие, 207 проголосовали "за", 116 воздержались.Для лишения канцлера доверия, равно как и для выражения доверия было необходимо минимум 367 голосов "за" или "против". Досрочные выборы в связи с отсутствием вотума доверия правительству и после предстоящего роспуска парламента будут назначены президентом страны 23 февраля 2025 года.

https://1prime.ru/20241211/sholts-853504036.html

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бундестаг, правительство, олаф шольц