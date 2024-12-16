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Бундестаг лишил правительство Шольца доверия - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Бундестаг лишил правительство Шольца доверия
Бундестаг лишил правительство Шольца доверия - 16.12.2024, ПРАЙМ
Бундестаг лишил правительство Шольца доверия
Депутаты бундестага большинством голосов лишили правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца доверия и в результате открыли путь к досрочным выборам в феврале,... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T18:55+0300
2024-12-16T19:06+0300
политика
бундестаг
правительство
олаф шольц
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Депутаты бундестага большинством голосов лишили правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца доверия и в результате открыли путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента Бербель Бас в прямом эфире на сайте парламента Германии.Против запроса о доверии Шольцу отдали голоса 394 депутат из 717 принявших в голосовании участие, 207 проголосовали "за", 116 воздержались.Для лишения канцлера доверия, равно как и для выражения доверия было необходимо минимум 367 голосов "за" или "против". Досрочные выборы в связи с отсутствием вотума доверия правительству и после предстоящего роспуска парламента будут назначены президентом страны 23 февраля 2025 года.
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бундестаг, правительство, олаф шольц
Политика, Бундестаг, правительство, Олаф Шольц
18:55 16.12.2024 (обновлено: 19:06 16.12.2024)
 
Бундестаг лишил правительство Шольца доверия

Бундестаг большинством голосов лишил правительство Шольца доверия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Депутаты бундестага большинством голосов лишили правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца доверия и в результате открыли путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента Бербель Бас в прямом эфире на сайте парламента Германии.
Против запроса о доверии Шольцу отдали голоса 394 депутат из 717 принявших в голосовании участие, 207 проголосовали "за", 116 воздержались.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
"Хотел бы видеть". Шольц признался, зачем Германия поддерживает Украину
11 декабря, 20:28
Для лишения канцлера доверия, равно как и для выражения доверия было необходимо минимум 367 голосов "за" или "против". Досрочные выборы в связи с отсутствием вотума доверия правительству и после предстоящего роспуска парламента будут назначены президентом страны 23 февраля 2025 года.
 
ПолитикаБундестагправительствоОлаф Шольц
 
 
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