Банку России отступать некуда

МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. 20 декабря на заседании Совета директоров Банка России будет принято решение по ключевой ставке. Эксперты делают разные прогнозы, но практически все сходятся в том, что ставка будет повышена. Не сомневаются в этом и российские банки, которые уже заложили возможный рост ключевой ставки в свои текущие депозитные и кредитные ставки.Насколько будет повышена ставка? Некоторые специалисты предсказывают очень резкий рост, вплоть до 25%. Я полагаю, что ставка будет повышена на 2 процентных пункта.В такой ситуации (при прочих равных) использование дохода будет смещаться от потребления к сбережениям, а инвестиции продолжат снижаться. Это тормозит экономический рост, но Банку России отступать нельзя. Несмотря на рекордное значение ключевой ставки, мы наблюдаем не только рост инфляции, но и ускорение этого роста.В настоящий момент российская экономика находится в ситуации "перегрева", быстрого роста спроса, прежде всего, за счет роста бюджетных расходов и темпов кредитования. И хотя экономика в этом году покажет высокие по мировым меркам темпы роста, этого не хватает, чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос. Достаточно сказать, что в 2024 году мы имеем еще один экономический рекорд – самую низкую за весь российский период безработицу (2,3% в октябре).В результате инфляция не может не расти. Наоборот, удивительно, что инфляция в целом растет достаточно медленно. Для российской экономики большой опасностью является не повышение инфляции на несколько процентных пунктов, а скатывание в ситуацию, когда инфляция будет становиться неуправляемой. Надеюсь, такой сценарий не будет реализован на практике. Но для этого нужна еще более жесткая денежно-кредитная политика.Автор - Владимир Любецкий, доцент кафедры национальной экономики Президентской академии
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. 20 декабря на заседании Совета директоров Банка России будет принято решение по ключевой ставке. Эксперты делают разные прогнозы, но практически все сходятся в том, что ставка будет повышена. Не сомневаются в этом и российские банки, которые уже заложили возможный рост ключевой ставки в свои текущие депозитные и кредитные ставки.
Насколько будет повышена ставка? Некоторые специалисты предсказывают очень резкий рост, вплоть до 25%. Я полагаю, что ставка будет повышена на 2 процентных пункта.
В такой ситуации (при прочих равных) использование дохода будет смещаться от потребления к сбережениям, а инвестиции продолжат снижаться. Это тормозит экономический рост, но Банку России отступать нельзя. Несмотря на рекордное значение ключевой ставки, мы наблюдаем не только рост инфляции, но и ускорение этого роста.
В настоящий момент российская экономика находится в ситуации "перегрева", быстрого роста спроса, прежде всего, за счет роста бюджетных расходов и темпов кредитования. И хотя экономика в этом году покажет высокие по мировым меркам темпы роста, этого не хватает, чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос. Достаточно сказать, что в 2024 году мы имеем еще один экономический рекорд – самую низкую за весь российский период безработицу (2,3% в октябре).
В результате инфляция не может не расти. Наоборот, удивительно, что инфляция в целом растет достаточно медленно. Для российской экономики большой опасностью является не повышение инфляции на несколько процентных пунктов, а скатывание в ситуацию, когда инфляция будет становиться неуправляемой. Надеюсь, такой сценарий не будет реализован на практике. Но для этого нужна еще более жесткая денежно-кредитная политика.
Автор - Владимир Любецкий, доцент кафедры национальной экономики Президентской академии
Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ
6 декабря, 22:51
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