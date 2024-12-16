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Аксаков допускает начало снижения ключевой ставки уже в феврале

Аксаков допускает начало снижения ключевой ставки уже в феврале - 16.12.2024, ПРАЙМ

Аксаков допускает начало снижения ключевой ставки уже в феврале

Центральный банк России начнет снижать ключевую ставку в следующем году, возможно, уже в феврале, и к концу 2025 года она может опуститься до 17%, такое мнение... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:03+0300

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ставка банка россии

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Центральный банк России начнет снижать ключевую ставку в следующем году, возможно, уже в феврале, и к концу 2025 года она может опуститься до 17%, такое мнение высказал журналистам глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Я думаю, что в следующем году Центральный банк начнет снижать ключевую ставку. Допускаю, что уже в феврале это произойдет. А к концу 2025 года, допускаю снижение до 17%", - сказал он. Глава думского комитета также добавил, что в вопросе ключевой ставки должна быть системная работа, которая будет комфортна как для рынка, так и для банкиров. Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки сообщалось, что ее повышение ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.

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