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Аксаков допускает начало снижения ключевой ставки уже в феврале
Аксаков допускает начало снижения ключевой ставки уже в феврале - 16.12.2024, ПРАЙМ
Аксаков допускает начало снижения ключевой ставки уже в феврале
Центральный банк России начнет снижать ключевую ставку в следующем году, возможно, уже в феврале, и к концу 2025 года она может опуститься до 17%, такое мнение... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:03+0300
2024-12-16T15:03+0300
2024-12-16T15:04+0300
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ставка банка россии
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Центральный банк России начнет снижать ключевую ставку в следующем году, возможно, уже в феврале, и к концу 2025 года она может опуститься до 17%, такое мнение высказал журналистам глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Я думаю, что в следующем году Центральный банк начнет снижать ключевую ставку. Допускаю, что уже в феврале это произойдет. А к концу 2025 года, допускаю снижение до 17%", - сказал он. Глава думского комитета также добавил, что в вопросе ключевой ставки должна быть системная работа, которая будет комфортна как для рынка, так и для банкиров. Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки сообщалось, что ее повышение ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.
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банки, финансы, россия, анатолий аксаков, ставка банка россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, ставка Банка России
Аксаков допускает начало снижения ключевой ставки уже в феврале
Аксаков: ключевая ставка может снижаться уже с февраля до 17% к концу года
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Центральный банк России начнет снижать ключевую ставку в следующем году, возможно, уже в феврале, и к концу 2025 года она может опуститься до 17%, такое мнение высказал журналистам глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Я думаю, что в следующем году Центральный банк начнет снижать ключевую ставку. Допускаю, что уже в феврале это произойдет. А к концу 2025 года, допускаю снижение до 17%", - сказал он.
Глава думского комитета также добавил, что в вопросе ключевой ставки должна быть системная работа, которая будет комфортна как для рынка, так и для банкиров.
Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки сообщалось, что ее повышение ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.
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