https://1prime.ru/20241216/tramp-853616920.html
Трамп рассказал о сигналах от Киева
Трамп рассказал о сигналах от Киева - 16.12.2024, ПРАЙМ
Трамп рассказал о сигналах от Киева
Киев выразил "стремление" к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T20:45+0300
2024-12-16T20:45+0300
2024-12-16T20:52+0300
политика
дональд трамп
киев
конфликт
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Киев выразил "стремление" к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Я представлял (в Париже - прим. ред.) нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением, - заявил будущий президент в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго. - Один из тех, кто пришел выразить свое уважение, - это, как вы знаете, Зеленский с Украины. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру".Ранее Трамп неоднократно заявлял, что одной из главный целей Соединенных Штатов в ходе его президентства станет урегулирование международных конфликтов, в том числе на Украине.
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дональд трамп, киев, конфликт
Политика, Дональд Трамп, Киев, конфликт
Трамп рассказал о сигналах от Киева
Трамп: Киев выразил стремление к мирному урегулированию конфликта
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Киев выразил "стремление" к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Я представлял (в Париже - прим. ред.) нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением, - заявил будущий президент в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго. - Один из тех, кто пришел выразить свое уважение, - это, как вы знаете, Зеленский с Украины. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру".
В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что одной из главный целей Соединенных Штатов в ходе его президентства станет урегулирование международных конфликтов, в том числе на Украине.