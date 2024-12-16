https://1prime.ru/20241216/tramp-853616920.html

Трамп рассказал о сигналах от Киева

Трамп рассказал о сигналах от Киева - 16.12.2024, ПРАЙМ

Трамп рассказал о сигналах от Киева

Киев выразил "стремление" к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T20:45+0300

2024-12-16T20:45+0300

2024-12-16T20:52+0300

политика

дональд трамп

киев

конфликт

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Киев выразил "стремление" к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Я представлял (в Париже - прим. ред.) нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением, - заявил будущий президент в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго. - Один из тех, кто пришел выразить свое уважение, - это, как вы знаете, Зеленский с Украины. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру".Ранее Трамп неоднократно заявлял, что одной из главный целей Соединенных Штатов в ходе его президентства станет урегулирование международных конфликтов, в том числе на Украине.

https://1prime.ru/20241216/ukraina-853607305.html

киев

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дональд трамп, киев, конфликт