Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал о сигналах от Киева - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241216/tramp-853616920.html
Трамп рассказал о сигналах от Киева
Трамп рассказал о сигналах от Киева - 16.12.2024, ПРАЙМ
Трамп рассказал о сигналах от Киева
Киев выразил "стремление" к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T20:45+0300
2024-12-16T20:52+0300
политика
дональд трамп
киев
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Киев выразил "стремление" к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Я представлял (в Париже - прим. ред.) нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением, - заявил будущий президент в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго. - Один из тех, кто пришел выразить свое уважение, - это, как вы знаете, Зеленский с Украины. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру".Ранее Трамп неоднократно заявлял, что одной из главный целей Соединенных Штатов в ходе его президентства станет урегулирование международных конфликтов, в том числе на Украине.
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853607305.html
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_94f3bc186c9ea048008519597e060073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, киев, конфликт
Политика, Дональд Трамп, Киев, конфликт
20:45 16.12.2024 (обновлено: 20:52 16.12.2024)
 
Трамп рассказал о сигналах от Киева

Трамп: Киев выразил стремление к мирному урегулированию конфликта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Киев выразил "стремление" к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Я представлял (в Париже - прим. ред.) нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением, - заявил будущий президент в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго. - Один из тех, кто пришел выразить свое уважение, - это, как вы знаете, Зеленский с Украины. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру".
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа
14:38
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что одной из главный целей Соединенных Штатов в ходе его президентства станет урегулирование международных конфликтов, в том числе на Украине.
 
ПолитикаДональд ТрампКиевконфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала