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ЦБ отложил переход крупнейших банков на соблюдение НКЛ своими силами

ЦБ отложил переход крупнейших банков на соблюдение НКЛ своими силами - 16.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ отложил переход крупнейших банков на соблюдение НКЛ своими силами

Банк России сдвинул с января на 30 июня переход системно значимых банков (СЗКО) на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) собственными силами,... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T17:38+0300

2024-12-16T17:38+0300

2024-12-16T17:38+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Банк России сдвинул с января на 30 июня переход системно значимых банков (СЗКО) на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) собственными силами, говорится в сообщении регулятора. Ранее график предусматривал, что крупнейшие банки должны были с 1 января 2025 года обеспечивать соблюдение значения НКЛ на уровне 60% собственными силами (без использования безотзывной кредитной линии Банка России, БКЛ), а с 1 июля 2025 года — 70%. "Банк России изменил график перехода системно значимых банков на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности собственными силами ... Уточненный график предусматривает сдвиг на полгода момента, когда НКЛ без использования БКЛ должен достичь 60%: с 1 января по 30 июня 2025 года продолжит действовать текущий уровень в 50%, а с 1 июля 2025 года — 60%", - сообщает регулятор, указав, что данное решение снизит давление нормативных требований на кредитную политику и ценообразование банковских продуктов. При этом Банк России обсудит с СЗКО возможность более раннего внедрения национального НКЛ, который придет на смену действующему: с 1 июля 2025 года вместо 1 января 2026 года.

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