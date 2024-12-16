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В Норвегии назвали истинную цель Запада в украинском конфликте

В Норвегии назвали истинную цель Запада в украинском конфликте - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Норвегии назвали истинную цель Запада в украинском конфликте

Запад ведет конфликт на Украине с целью сохранения своего мирового порядка, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T09:21+0300

2024-12-16T09:21+0300

2024-12-16T09:21+0300

запад

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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Запад ведет конфликт на Украине с целью сохранения своего мирового порядка, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х. Он отметил, что когда страны Североатлантического альянса поддержали переворот на Украине в 2014 году, лишь 20 процентов украинцев желали вступить в блок. По его словам, эта война ведется ради гегемонистского мирового порядка, а не ради искренней помощи украинцам.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 декабря призвал европейские страны сократить социальные выплаты для увеличения расходов на оборону. На конференции в Брюсселе он заявил, что европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные программы, и им следует перенаправить часть этих средств на оборону.Кроме того, Рютте опроверг мнение о том, что усиление альянса приводит к росту напряженности в мире, утверждая, что НАТО является "оборонительным" союзом. На конференции ему задали вопрос о том, как он относится к утверждениям, что усиление НАТО способствует увеличению напряженности.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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запад, украина, нато