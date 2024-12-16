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На Украине призвали к немедленному прекращению огня - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Украине призвали к немедленному прекращению огня
На Украине призвали к немедленному прекращению огня - 16.12.2024, ПРАЙМ
На Украине призвали к немедленному прекращению огня
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, сообщил, что обратился к парламенту с просьбой созвать... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T11:12+0300
2024-12-16T11:12+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, сообщил, что обратился к парламенту с просьбой созвать внеочередное заседание для обсуждения вопроса о прекращении боевых действий, но получил отказ.Он сообщил, что ранее обратился в Верховную Раду с требованием предоставить ему подписные листы для созыва внеочередной сессии, чтобы обсудить вопрос остановки боевых действий. По его словам, Украина, после появления западных кураторов, стала ареной мирового конфликта.В то же время, Дубинский сообщил, что, по словам спикера парламента Руслана Стефанчука, проведение экстренного заседания невозможно, так как с 7 февраля 2023 года парламент работает в режиме непрерывного заседания, которое не закрывается, и в рамках которого объявляются только технические перерывы.Дубинский также добавил, что власть в парламенте узурпирована Владимиром Зеленским, экс-президентом Петром Порошенко, бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым и другими, и что созданы условия, при которых "даже обсуждение мира в парламенте невозможно".Ранее президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине, заявив, что Москва немедленно прекратит огонь и будет готова к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Он также отметил, что Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул об отмене санкций против России.
https://1prime.ru/20241215/ukraina-853590102.html
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украина, верховная рада, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Верховная рада, ВСУ
11:12 16.12.2024
 
На Украине призвали к немедленному прекращению огня

Депутат Рады Дубинский призвал рассмотреть в парламенте вопрос прекращения огня

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, сообщил, что обратился к парламенту с просьбой созвать внеочередное заседание для обсуждения вопроса о прекращении боевых действий, но получил отказ.
Он сообщил, что ранее обратился в Верховную Раду с требованием предоставить ему подписные листы для созыва внеочередной сессии, чтобы обсудить вопрос остановки боевых действий. По его словам, Украина, после появления западных кураторов, стала ареной мирового конфликта.
В то же время, Дубинский сообщил, что, по словам спикера парламента Руслана Стефанчука, проведение экстренного заседания невозможно, так как с 7 февраля 2023 года парламент работает в режиме непрерывного заседания, которое не закрывается, и в рамках которого объявляются только технические перерывы.
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Дубинский также добавил, что власть в парламенте узурпирована Владимиром Зеленским, экс-президентом Петром Порошенко, бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым и другими, и что созданы условия, при которых "даже обсуждение мира в парламенте невозможно".
Ранее президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине, заявив, что Москва немедленно прекратит огонь и будет готова к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Он также отметил, что Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул об отмене санкций против России.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВерховная радаВСУ
 
 
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