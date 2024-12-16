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В США высказались о завершении конфликта на Украине - 16.12.2024, ПРАЙМ
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В США высказались о завершении конфликта на Украине
В США высказались о завершении конфликта на Украине - 16.12.2024, ПРАЙМ
В США высказались о завершении конфликта на Украине
Украинский конфликт приближается к своей финальной стадии, и его разрешение может произойти в ближайшее время, сообщает New York Times. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T11:37+0300
2024-12-16T11:37+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Украинский конфликт приближается к своей финальной стадии, и его разрешение может произойти в ближайшее время, сообщает New York Times."Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо", — отмечается в статье.Обозреватель также указал на тяжелую ситуацию в Украине, которая с лета продолжает терять территории и сталкивается с растущей нехваткой солдат.В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что готов рассмотреть возможность прекращения огня и уступки некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы для мирного разрешения конфликта: Москва готова немедленно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с новых регионов. Кроме того, Путин подчеркнул, что Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Он также упомянул о необходимости отмены санкций.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
11:37 16.12.2024
 
В США высказались о завершении конфликта на Украине

NYT: конфликт на Украине вступает в финальную фазу

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Украинский конфликт приближается к своей финальной стадии, и его разрешение может произойти в ближайшее время, сообщает New York Times.
"Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо", — отмечается в статье.
Обозреватель также указал на тяжелую ситуацию в Украине, которая с лета продолжает терять территории и сталкивается с растущей нехваткой солдат.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
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Вчера, 23:35
В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что готов рассмотреть возможность прекращения огня и уступки некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы для мирного разрешения конфликта: Москва готова немедленно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с новых регионов. Кроме того, Путин подчеркнул, что Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Он также упомянул о необходимости отмены санкций.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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