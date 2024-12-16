https://1prime.ru/20241216/ukraina-853603491.html

В США высказались о завершении конфликта на Украине

В США высказались о завершении конфликта на Украине - 16.12.2024, ПРАЙМ

В США высказались о завершении конфликта на Украине

Украинский конфликт приближается к своей финальной стадии, и его разрешение может произойти в ближайшее время, сообщает New York Times. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T11:37+0300

2024-12-16T11:37+0300

2024-12-16T11:37+0300

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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Украинский конфликт приближается к своей финальной стадии, и его разрешение может произойти в ближайшее время, сообщает New York Times."Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо", — отмечается в статье.Обозреватель также указал на тяжелую ситуацию в Украине, которая с лета продолжает терять территории и сталкивается с растущей нехваткой солдат.В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что готов рассмотреть возможность прекращения огня и уступки некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы для мирного разрешения конфликта: Москва готова немедленно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с новых регионов. Кроме того, Путин подчеркнул, что Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Он также упомянул о необходимости отмены санкций.

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