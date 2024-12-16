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Украина раскритиковала Запад за призыв снизить возраст мобилизации - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Украина раскритиковала Запад за призыв снизить возраст мобилизации
Украина раскритиковала Запад за призыв снизить возраст мобилизации - 16.12.2024, ПРАЙМ
Украина раскритиковала Запад за призыв снизить возраст мобилизации
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила недовольство в адрес западных чиновников, обвиняя их в... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T11:43+0300
2024-12-16T11:43+0300
россия
украина
запад
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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила недовольство в адрес западных чиновников, обвиняя их в попытках избежать ответственности на фоне обсуждений о снижении возраста мобилизации. Она подчеркнула, что Белый дом не имеет права диктовать условия по этому вопросу.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники согласны с необходимостью мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако советник президента Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что в Украине не планируется мобилизация 18-летних. Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер добавил, что в случае мобилизации 18-летних, США обеспечат их необходимым снаряжением.Стефанишина также отметила, что снижение возраста мобилизации не может быть навязано заявлениями должностных лиц из США или других стран. "Это не просто позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я воспринимаю это как попытку снять ответственность за ранее принятые соглашения", — цитирует ее слова телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.В сети активно распространяются видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста, увозя их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Он обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате, что можно сделать либо лично, либо через "электронный кабинет призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично; датой "вручения" будет считаться день, когда в документе был поставлен штамп о невозможности личного вручения. Закон также требует, чтобы военнообязанные всегда имели при себе военный билет и предъявляли его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки демобилизации в документе не указаны.
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
11:43 16.12.2024
 
Украина раскритиковала Запад за призыв снизить возраст мобилизации

Украина обвинила Запад в желании уйти от ответственности

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила недовольство в адрес западных чиновников, обвиняя их в попытках избежать ответственности на фоне обсуждений о снижении возраста мобилизации. Она подчеркнула, что Белый дом не имеет права диктовать условия по этому вопросу.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники согласны с необходимостью мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако советник президента Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что в Украине не планируется мобилизация 18-летних. Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер добавил, что в случае мобилизации 18-летних, США обеспечат их необходимым снаряжением.
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Стефанишина также отметила, что снижение возраста мобилизации не может быть навязано заявлениями должностных лиц из США или других стран. "Это не просто позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я воспринимаю это как попытку снять ответственность за ранее принятые соглашения", — цитирует ее слова телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
В сети активно распространяются видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста, увозя их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Он обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате, что можно сделать либо лично, либо через "электронный кабинет призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично; датой "вручения" будет считаться день, когда в документе был поставлен штамп о невозможности личного вручения. Закон также требует, чтобы военнообязанные всегда имели при себе военный билет и предъявляли его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки демобилизации в документе не указаны.
 
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