Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853604693.html
В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине
В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине - 16.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине
Россия готова возобновить переговоры по украинскому кризису только на базе стамбульских договоренностей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T12:48+0300
2024-12-16T12:49+0300
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия готова возобновить переговоры по украинскому кризису только на базе стамбульских договоренностей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент (Владимир) Путин неоднократно повторял, что они (переговоры - ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.В то же время он заявил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, хотя ранее украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил их.Песков так же прокомментировал сообщения об отправлении миротворцев на Украину. По его словам, говорить об этом пока преждевременно.
https://1prime.ru/20241212/otvet-853518522.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_47be369dd33ab3b4f0cb16c8ec9d75d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:48 16.12.2024 (обновлено: 12:49 16.12.2024)
 
В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине

Песков: РФ готова возобновить переговоры на базе стамбульских договоренностей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия готова возобновить переговоры по украинскому кризису только на базе стамбульских договоренностей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент (Владимир) Путин неоднократно повторял, что они (переговоры - ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.
В то же время он заявил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, хотя ранее украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил их.
Песков так же прокомментировал сообщения об отправлении миротворцев на Украину. По его словам, говорить об этом пока преждевременно.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Россия ответит на удары ATACMS по Таганрогу, заявил Песков
12 декабря, 12:18
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала