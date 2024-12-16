https://1prime.ru/20241216/ukraina-853604693.html

В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине

В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине

Россия готова возобновить переговоры по украинскому кризису только на базе стамбульских договоренностей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T12:48+0300

2024-12-16T12:48+0300

2024-12-16T12:49+0300

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия готова возобновить переговоры по украинскому кризису только на базе стамбульских договоренностей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент (Владимир) Путин неоднократно повторял, что они (переговоры - ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.В то же время он заявил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, хотя ранее украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил их.Песков так же прокомментировал сообщения об отправлении миротворцев на Украину. По его словам, говорить об этом пока преждевременно.

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россия, украина, дмитрий песков