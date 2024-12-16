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В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине
В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине - 16.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине
Россия готова возобновить переговоры по украинскому кризису только на базе стамбульских договоренностей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T12:48+0300
2024-12-16T12:48+0300
2024-12-16T12:49+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия готова возобновить переговоры по украинскому кризису только на базе стамбульских договоренностей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент (Владимир) Путин неоднократно повторял, что они (переговоры - ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.В то же время он заявил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, хотя ранее украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил их.Песков так же прокомментировал сообщения об отправлении миротворцев на Украину. По его словам, говорить об этом пока преждевременно.
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле сообщили, в каком случае готовы возобновить переговоры по Украине
Песков: РФ готова возобновить переговоры на базе стамбульских договоренностей
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия готова возобновить переговоры по украинскому кризису только на базе стамбульских договоренностей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент (Владимир) Путин неоднократно повторял, что они (переговоры - ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.
В то же время он заявил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, хотя ранее украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил их.
Песков так же прокомментировал сообщения об отправлении миротворцев на Украину. По его словам, говорить об этом пока преждевременно.
Россия ответит на удары ATACMS по Таганрогу, заявил Песков