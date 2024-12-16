Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853604871.html
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины - 16.12.2024, ПРАЙМ
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины
Согласно статье в газете New York Times, при президентстве Дональда Трампа США, вероятно, не присоединятся к коалиции европейских стран, которая могла бы... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T12:59+0300
2024-12-16T12:59+0300
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Согласно статье в газете New York Times, при президентстве Дональда Трампа США, вероятно, не присоединятся к коалиции европейских стран, которая могла бы предоставить Украине гарантии безопасности вместо членства в НАТО. Издание отмечает, что одним из возможных сценариев для Украины является создание коалиции стран, готовых обеспечить Киев гарантиями безопасности, однако Украина хочет, чтобы среди этих стран были и США. Она рассматривает НАТО как основную гарантию своей безопасности, и не считает коалицию без американских войск и вооружений надежной. Трамп, стремящийся завершить конфликт без обязательств по защите Украины и сократить американские обязательства по безопасности в Европе, вряд ли согласится на подобное соглашение.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп заявил Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону о своей позиции против членства Украины в НАТО, подчеркивая, что Европа должна взять на себя основную роль в поддержке Киева. Трамп также неоднократно утверждал, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и даже за один день, однако в России считают, что это слишком сложная задача для столь простого подхода.
https://1prime.ru/20241214/ssha-853568778.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cd4f47fe16efb64e519fe55cbd906b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша
УКРАИНА, США
12:59 16.12.2024
 
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины

NYT: США не присоединятся к гарантиям безопасности для Киева вместо членства в НАТО

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Согласно статье в газете New York Times, при президентстве Дональда Трампа США, вероятно, не присоединятся к коалиции европейских стран, которая могла бы предоставить Украине гарантии безопасности вместо членства в НАТО.
Издание отмечает, что одним из возможных сценариев для Украины является создание коалиции стран, готовых обеспечить Киев гарантиями безопасности, однако Украина хочет, чтобы среди этих стран были и США. Она рассматривает НАТО как основную гарантию своей безопасности, и не считает коалицию без американских войск и вооружений надежной.
Трамп, стремящийся завершить конфликт без обязательств по защите Украины и сократить американские обязательства по безопасности в Европе, вряд ли согласится на подобное соглашение.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп заявил Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону о своей позиции против членства Украины в НАТО, подчеркивая, что Европа должна взять на себя основную роль в поддержке Киева. Трамп также неоднократно утверждал, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и даже за один день, однако в России считают, что это слишком сложная задача для столь простого подхода.
Флаги США
США могут наложить санкции на китайские банки, помогающие Украине
14 декабря, 04:06
 
УКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала