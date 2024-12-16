https://1prime.ru/20241216/ukraina-853604871.html

NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины

NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины - 16.12.2024, ПРАЙМ

NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины

Согласно статье в газете New York Times, при президентстве Дональда Трампа США, вероятно, не присоединятся к коалиции европейских стран, которая могла бы... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T12:59+0300

2024-12-16T12:59+0300

2024-12-16T12:59+0300

украина

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Согласно статье в газете New York Times, при президентстве Дональда Трампа США, вероятно, не присоединятся к коалиции европейских стран, которая могла бы предоставить Украине гарантии безопасности вместо членства в НАТО. Издание отмечает, что одним из возможных сценариев для Украины является создание коалиции стран, готовых обеспечить Киев гарантиями безопасности, однако Украина хочет, чтобы среди этих стран были и США. Она рассматривает НАТО как основную гарантию своей безопасности, и не считает коалицию без американских войск и вооружений надежной. Трамп, стремящийся завершить конфликт без обязательств по защите Украины и сократить американские обязательства по безопасности в Европе, вряд ли согласится на подобное соглашение.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп заявил Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону о своей позиции против членства Украины в НАТО, подчеркивая, что Европа должна взять на себя основную роль в поддержке Киева. Трамп также неоднократно утверждал, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и даже за один день, однако в России считают, что это слишком сложная задача для столь простого подхода.

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украина, сша