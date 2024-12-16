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Трамп заявил о достигнутом прогрессе в украинском урегулировании
Трамп заявил о достигнутом прогрессе в украинском урегулировании - 16.12.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил о достигнутом прогрессе в украинском урегулировании
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в работе над урегулировании конфликта на Украине уже достигнут "небольшой прогресс". | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T19:52+0300
2024-12-16T19:52+0300
2024-12-16T19:53+0300
политика
дональд трамп
урегулирование
украина
конфликт
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в работе над урегулировании конфликта на Украине уже достигнут "небольшой прогресс". "Мы усердно работаем (над урегулированием конфликта на Украине - прим. ред.), - заявил избранный президент в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго. - Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс".Ранее он неоднократно заявлял, что урегулирование международных конфликтов, в том числе украинский, станет одной из главных целей его президентства.
https://1prime.ru/20241213/tramp-853566661.html
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дональд трамп, урегулирование, украина, конфликт
Политика, Дональд Трамп, урегулирование, УКРАИНА, конфликт
Трамп заявил о достигнутом прогрессе в украинском урегулировании
Трамп: в работе по украинскому урегулированию достигнут небольшой прогресс
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в работе над урегулировании конфликта на Украине уже достигнут "небольшой прогресс".
"Мы усердно работаем (над урегулированием конфликта на Украине - прим. ред.), - заявил избранный президент в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго. - Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс".
СМИ: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине
Ранее он неоднократно заявлял, что урегулирование международных конфликтов, в том числе украинский, станет одной из главных целей его президентства.