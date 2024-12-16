https://1prime.ru/20241216/uregulirovanie-853616160.html

Трамп заявил о достигнутом прогрессе в украинском урегулировании

Трамп заявил о достигнутом прогрессе в украинском урегулировании - 16.12.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил о достигнутом прогрессе в украинском урегулировании

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в работе над урегулировании конфликта на Украине уже достигнут "небольшой прогресс". | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T19:52+0300

2024-12-16T19:52+0300

2024-12-16T19:53+0300

политика

дональд трамп

урегулирование

украина

конфликт

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в работе над урегулировании конфликта на Украине уже достигнут "небольшой прогресс". "Мы усердно работаем (над урегулированием конфликта на Украине - прим. ред.), - заявил избранный президент в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго. - Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс".Ранее он неоднократно заявлял, что урегулирование международных конфликтов, в том числе украинский, станет одной из главных целей его президентства.

https://1prime.ru/20241213/tramp-853566661.html

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дональд трамп, урегулирование, украина, конфликт