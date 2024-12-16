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Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям
Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям - 16.12.2024, ПРАЙМ
Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям
Госдума планирует в январе рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату, | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T18:10+0300
2024-12-16T18:10+0300
2024-12-16T18:11+0300
экономика
госдума
навязывание услуг
законопроект
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Госдума планирует в январе рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату, сообщил РИА Новости источник в палате парламента. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России подготовило поправки в законодательство, которые направлены на защиту людей от навязывания дополнительных услуг. "Совет Думы принял к рассмотрению внесенный правительством законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату. Ответственным за его подготовку назначен Комитет по промышленности и торговле. Первое чтение планируется в январе", - рассказал собеседник агентства.
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госдума, навязывание услуг, законопроект
Экономика, Госдума, навязывание услуг, законопроект
Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям
Госдума намерена в январе обсудить проект о запрете навязывания услуг
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Госдума планирует в январе рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России подготовило поправки в законодательство, которые направлены на защиту людей от навязывания дополнительных услуг.
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"Совет Думы принял к рассмотрению внесенный правительством законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату. Ответственным за его подготовку назначен Комитет по промышленности и торговле. Первое чтение планируется в январе", - рассказал собеседник агентства.