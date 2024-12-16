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Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям - 16.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям
Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям - 16.12.2024, ПРАЙМ
Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям
Госдума планирует в январе рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату, | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T18:10+0300
2024-12-16T18:11+0300
экономика
госдума
навязывание услуг
законопроект
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Госдума планирует в январе рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату, сообщил РИА Новости источник в палате парламента. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России подготовило поправки в законодательство, которые направлены на защиту людей от навязывания дополнительных услуг. "Совет Думы принял к рассмотрению внесенный правительством законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату. Ответственным за его подготовку назначен Комитет по промышленности и торговле. Первое чтение планируется в январе", - рассказал собеседник агентства.
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госдума, навязывание услуг, законопроект
Экономика, Госдума, навязывание услуг, законопроект
18:10 16.12.2024 (обновлено: 18:11 16.12.2024)
 
Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям

Госдума намерена в январе обсудить проект о запрете навязывания услуг

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Госдума планирует в январе рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России подготовило поправки в законодательство, которые направлены на защиту людей от навязывания дополнительных услуг.
ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
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14 декабря, 12:21
"Совет Думы принял к рассмотрению внесенный правительством законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату. Ответственным за его подготовку назначен Комитет по промышленности и торговле. Первое чтение планируется в январе", - рассказал собеседник агентства.
 
ЭкономикаГосдуманавязывание услугзаконопроект
 
 
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