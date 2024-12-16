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Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям

Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям - 16.12.2024, ПРАЙМ

Госдума намерена решить вопрос навязывания услуг потребителям

Госдума планирует в январе рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату, | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T18:10+0300

2024-12-16T18:10+0300

2024-12-16T18:11+0300

экономика

госдума

навязывание услуг

законопроект

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Госдума планирует в январе рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату, сообщил РИА Новости источник в палате парламента. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России подготовило поправки в законодательство, которые направлены на защиту людей от навязывания дополнительных услуг. "Совет Думы принял к рассмотрению внесенный правительством законопроект о запрете навязывать потребителям товары и услуги за дополнительную плату. Ответственным за его подготовку назначен Комитет по промышленности и торговле. Первое чтение планируется в январе", - рассказал собеседник агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, навязывание услуг, законопроект