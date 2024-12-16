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Эти банковские вклады таят в себе сюрприз в конце года

Эти банковские вклады таят в себе сюрприз в конце года - 16.12.2024, ПРАЙМ

Эти банковские вклады таят в себе сюрприз в конце года

Щедрые банковские предложения по вкладам следует трезво оценивать с точки зрения личной выгоды. Важно тщательно изучить все условия – ставки, срок, надежность... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T04:04+0300

2024-12-16T04:04+0300

2024-12-16T04:04+0300

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банковские вклады

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МОСКВА, 16 дек – Олег Обухов. Щедрые банковские предложения по вкладам следует трезво оценивать с точки зрения личной выгоды. Важно тщательно изучить все условия – ставки, срок, надежность самого банка, ведь порой высокий процент таит в себе риски. Подробнее о том, как выбрать оптимальный вклад в конце года – в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБитва за процентыОпределяя самый выгодный вклад, важно учитывать ряд ключевых факторов. Во-первых – ключевую ставку Банка России, которая может заметно влиять на условия. Во-вторых – сроки вклада в зависимости от ваших целей, предпочтений и прогнозов действий регулятора. Краткосрочные вклады потенциально выгодны, когда предвидится повышение ставок. Долгосрочные – требуют уверенности от вкладчика в том, что он долго не будет нуждаться в средствах, размещенных на счете. Учитывая, что до заседания ЦБ по ключевой ставке остались считанные дни, сейчас разумнее всего дождаться решения монетарных властей, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская."После – можно будет рассмотреть условия по банковским вкладам. В условиях неопределенности относительно дальнейшей динамики инфляции отдавать предпочтение лучше краткосрочным вкладам. Также можно рассмотреть вопрос о валютной диверсификации сбережений, но здесь важна точка входа. Пока что, на мой взгляд, время не совсем подходящее – курс рубля не стабилизировался и остается достаточно непредсказуемым. Возможно, более устойчивое укрепление национальной валюты сможем увидеть через несколько месяцев", – отмечает экономист.Большинство аналитиков склонны полагать, что ключевая ставка ЦБ, а вслед за ней и ставки по вкладам будут расти. Поэтому несколько выгоднее могут оказаться новые банковские предложения, указывает старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин."На мой взгляд, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ будет принято решение о повышении ключевой ставки не менее чем на один процент, возможно – на 1,5-2 процента. Это, конечно, повлияет на стоимость денег в экономике: вырастут ставки по вкладам и ставки по кредитам. Поэтому не стоит торопиться и открывать вклады в ближайшие неделю-две. Кстати, ряд банков заранее закладывают это повышение в текущее значение процентных ставок. После 20 декабря рынок, вероятно, пойдет наверх, и не только крупные банки заявят о повышении ставок, как это уже сделал, например, Альфа-Банк, но и средние, в том числе региональные. В ближайшее время мы увидим на рынке ставку в 24,5-25 процента", – прогнозирует эксперт.Высокий процент – скрытая опасностьПри этом специалисты предупреждают, что нередко за более высокими ставками кроются риски. Если есть желание перевести средства в другой банк, в надежде на повышенный доход, стоит тщательно взвесить все "за" и "против" в потенциально рискованных маневрах, рекомендует доцент Школы управления "Сколково" Владимир Коровкин."Мы можем ожидать дальнейшее увеличение ставки и, наверное, усиление конкуренции за ликвидность на рынке. Ждать (решения ЦБ по ставке, – ред.) совершенно не обязательно, так как законодательство делает любой срочный банковский депозит фактически вкладом востребования. Да, вы можете потерять проценты за определенный период, но забрать свои средства с депозита и, соответственно, "перевложиться". В этом плане важен, наверное, не срок депозита, а условия начисления процентов. Лучше всего, когда они с ежемесячной капитализацией, что позволит получить максимум в моменте", – конкретизирует специалист.Если со ставками по вкладам понятны хотя бы ориентиры, то говорить о предпочтительных сроках, увы, пока говорить не приходится. Дело в том, подчеркивают экономисты, что в текущих условиях однозначных рекомендаций дать невозможно. Сегодня есть банки, которые предлагают высокие ставки для вкладов с полугодичной и девятимесячной длительностью. В то же время, аналогичные по величине банки предлагают пока лишь 22 процента на год. Очевидно, что в каких-то банках выгодно будет открывать короткие вклады – до семи-восьми месяцев, рассказывает Сироткин."Другие предлагают ставку 23 процента, но на два-три года. При этом там, где банки предлагают такую же ставку на полгода или девять месяцев, можно открыть вклад и на два-три года. Но в этом случае уже никто не обещает 23 процента и "долгосрочная ставка", как правило, ниже. Соответственно, я бы не стал давать универсальную рекомендацию по оптимальному сроку открытия вклада. В данном случае я бы посоветовал использовать депозитные калькуляторы (например, на маркетплейсах "Банки.ру" или "Сравни.ру"), которые позволяют выбрать оптимальный срок и процентную ставку, исходя из денежных ресурсов клиента и свободного времени, которым он располагает", – уточняет экономист.Если не вклад, то что?По мнению аналитиков, неплохим инструментом в качестве вклада является также накопительный счет. Правда ставка по нему будет несколько ниже, чем по срочному вкладу, но зато обладает большей гибкостью, когда дело касается снятия или внесения средств, добавляя мобильности деньгам. В качестве альтернативного инструмента для сохранения и приумножения капиталов может служить рынок облигаций. По мнению Рокотянской, доходность и условия на нем более привлекательны, чем по банковским вкладам. Правда, для уверенного выхода на рынок облигаций нужен хороший личный опыт или финансовый советник, которому можно доверять.Как дополнительный вариант, некоторые экономисты предлагают рассмотреть открытие вкладов в иностранной валюте. Однако и тут не без шероховатостей. На рынке сейчас отмечается достаточно серьезная волатильность, поэтому валютные риски в среднесрочной перспективе весьма высокие, предостерегает Сироткин."Я не советую в данный момент открывать вклады в иностранной валюте, даже в китайских юанях. Возможно, стоит рассмотреть альтернативу – размещение части средств на так называемых ОМС (обезличенных металлических счетах), где можно купить драгоценные металлы. Золото и серебро сейчас растет, и ОМС можно считать одним из способов диверсификации источников получения прибыли. При этом, конечно, никто не обещает, что драгоценные металлы будут стабильно расти в цене, в отличие от гарантированной ставки по банковским вкладам", – заключил эксперт.Предложений много, а выбирать из них в любом случае самим вкладчикам, с учетом личных финансовых возможностей и целей, а также горизонтов планирования. Кому-то предстоит оценить свою готовность к риску. Кто-то задумается о диверсификации вложений, распределяя средства по нескольким продуктам и срокам. В любом случае, важно держать руку на пульсе – учитывать инфляционные ожидания и прочие внутренние и внешние экономические факторы. В конечном итоге, выбор вклада должен быть основан не только на текущих процентных ставках, но и на вашей личной финансовой стратегии.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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