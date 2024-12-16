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Власти Москвы рассматривают вариант введения платного проезда на МСД - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Власти Москвы рассматривают вариант введения платного проезда на МСД
Власти Москвы рассматривают вариант введения платного проезда на МСД - 16.12.2024, ПРАЙМ
Власти Москвы рассматривают вариант введения платного проезда на МСД
Столичные власти рассматривают вариант введения платного проезда на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей города и Подмосковья из-за растущей... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T07:55+0300
2024-12-16T07:55+0300
бизнес
россия
экономика
москва
московская область
подмосковье
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Столичные власти рассматривают вариант введения платного проезда на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей города и Подмосковья из-за растущей загрузки на нем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ". "Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут, бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная. При этом есть альтернатива - Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант введения платного проезда для жителей Москвы и области на МСД. Он добавил, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от них нельзя. На МСД растет загрузка, поэтому сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за деньги проехать по ней за какое-то прогнозируемое время. "Аналогичную, по сути, идею мы закладываем в динамически меняющийся тариф на городских парковках: чтобы можно было понимать, в какой момент суток какой тариф будет в конкретном месте, и спланировать поездку", - пояснил заммэра.
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бизнес, россия, москва, московская область, подмосковье
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
07:55 16.12.2024
 
Власти Москвы рассматривают вариант введения платного проезда на МСД

Заммэра Ликсутов: Москва рассматривает вариант введения платного проезда на МСД

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Столичные власти рассматривают вариант введения платного проезда на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей города и Подмосковья из-за растущей загрузки на нем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ".
"Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут, бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная. При этом есть альтернатива - Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант введения платного проезда для жителей Москвы и области на МСД.
Он добавил, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от них нельзя. На МСД растет загрузка, поэтому сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за деньги проехать по ней за какое-то прогнозируемое время.
"Аналогичную, по сути, идею мы закладываем в динамически меняющийся тариф на городских парковках: чтобы можно было понимать, в какой момент суток какой тариф будет в конкретном месте, и спланировать поездку", - пояснил заммэра.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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