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Власти Москвы рассматривают вариант введения платного проезда на МСД
Власти Москвы рассматривают вариант введения платного проезда на МСД - 16.12.2024, ПРАЙМ
Власти Москвы рассматривают вариант введения платного проезда на МСД
Столичные власти рассматривают вариант введения платного проезда на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей города и Подмосковья из-за растущей... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T07:55+0300
2024-12-16T07:55+0300
2024-12-16T07:55+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Столичные власти рассматривают вариант введения платного проезда на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей города и Подмосковья из-за растущей загрузки на нем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ".
"Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут, бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная. При этом есть альтернатива - Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант введения платного проезда для жителей Москвы и области на МСД.
Он добавил, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от них нельзя. На МСД растет загрузка, поэтому сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за деньги проехать по ней за какое-то прогнозируемое время.
"Аналогичную, по сути, идею мы закладываем в динамически меняющийся тариф на городских парковках: чтобы можно было понимать, в какой момент суток какой тариф будет в конкретном месте, и спланировать поездку", - пояснил заммэра.
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Власти Москвы рассматривают вариант введения платного проезда на МСД
Заммэра Ликсутов: Москва рассматривает вариант введения платного проезда на МСД
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Столичные власти рассматривают вариант введения платного проезда на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей города и Подмосковья из-за растущей загрузки на нем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ".
"Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут, бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная. При этом есть альтернатива - Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант введения платного проезда для жителей Москвы и области на МСД.
Он добавил, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от них нельзя. На МСД растет загрузка, поэтому сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за деньги проехать по ней за какое-то прогнозируемое время.
"Аналогичную, по сути, идею мы закладываем в динамически меняющийся тариф на городских парковках: чтобы можно было понимать, в какой момент суток какой тариф будет в конкретном месте, и спланировать поездку", - пояснил заммэра.