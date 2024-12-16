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Нужно расширить позиции РФ на мировых рынках вооружения, заявил Белоусов - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Нужно расширить позиции РФ на мировых рынках вооружения, заявил Белоусов
Нужно расширить позиции РФ на мировых рынках вооружения, заявил Белоусов - 16.12.2024, ПРАЙМ
Нужно расширить позиции РФ на мировых рынках вооружения, заявил Белоусов
Необходимо расширять позиции России на мировых рынках вооружения, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T14:50+0300
2024-12-16T14:50+0300
вооружения
россия
андрей белоусов
минобороны
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Необходимо расширять позиции России на мировых рынках вооружения, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов."Обеспечить расширение позиций России на мировых рынках вооружения, в том числе в рамках промышленной кооперации с нашими партнерами", - сказал министр в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.Кроме того, он добавил, что двустороннее военное сотрудничество необходимо перевести в долгосрочную и устойчивую форму. В то же время Белоусов сообщил, что экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации. По его словам, необходимо переходить к лицензионному производству за рубежом с гарантированными закупками Вооружёнными силами России и её партнёров.
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россия, андрей белоусов, минобороны
Вооружения, РОССИЯ, Андрей Белоусов, Минобороны
14:50 16.12.2024
 
Нужно расширить позиции РФ на мировых рынках вооружения, заявил Белоусов

Белоусов: необходимо расширить позиции России на мировых рынках вооружения

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Необходимо расширять позиции России на мировых рынках вооружения, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.
"Обеспечить расширение позиций России на мировых рынках вооружения, в том числе в рамках промышленной кооперации с нашими партнерами", - сказал министр в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Кроме того, он добавил, что двустороннее военное сотрудничество необходимо перевести в долгосрочную и устойчивую форму.
В то же время Белоусов сообщил, что экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации. По его словам, необходимо переходить к лицензионному производству за рубежом с гарантированными закупками Вооружёнными силами России и её партнёров.
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