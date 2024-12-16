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ВТБ запустил денежные переводы по номеру карты в Армению
ВТБ запустил денежные переводы по номеру карты в Армению - 16.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустил денежные переводы по номеру карты в Армению
ВТБ запустил денежные онлайн-переводы по номеру карты в Армению, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T08:35+0300
2024-12-16T08:35+0300
2024-12-16T08:35+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. ВТБ запустил денежные онлайн-переводы по номеру карты в Армению, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ продолжает расширять возможности переводов средств в дружественные страны. Теперь розничные клиенты могут переводить средства в Армению по номеру карты на все платежные системы, работающие в стране", - говорится в сообщении. В банке подчеркивают, что на карту получателя деньги поступят сразу в армянской национальной валюте - драме. Комиссия за перевод - 0,5%, минимум 50 рублей. Клиенты за одну операцию смогут перевести от 100 рублей до 100 тысяч рублей. Перевод доступен пользователям в интернет-банке, а также в обновленной версии приложения "ВТБ Онлайн" для смартфонов на базе Android. Клиенты банка за 11 месяцев 2024 года сделали более 1,8 миллиона трансграничных переводов за рубеж на общую сумму более 40 миллиардов рублей. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. Комиссии за трансграничные переводы варьируются от 0,2% до 1%, в зависимости от направления и способа перевода.
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россия, армения, втб, денежный перевод
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВТБ, денежный перевод
ВТБ запустил денежные переводы по номеру карты в Армению
ВТБ запустил денежные онлайн-переводы по номеру карты в Армению
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. ВТБ запустил денежные онлайн-переводы по номеру карты в Армению, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ продолжает расширять возможности переводов средств в дружественные страны. Теперь розничные клиенты могут переводить средства в Армению по номеру карты на все платежные системы, работающие в стране", - говорится в сообщении.
В банке подчеркивают, что на карту получателя деньги поступят сразу в армянской национальной валюте - драме. Комиссия за перевод - 0,5%, минимум 50 рублей. Клиенты за одну операцию смогут перевести от 100 рублей до 100 тысяч рублей. Перевод доступен пользователям в интернет-банке, а также в обновленной версии приложения "ВТБ Онлайн" для смартфонов на базе Android.
Клиенты банка за 11 месяцев 2024 года сделали более 1,8 миллиона трансграничных переводов за рубеж на общую сумму более 40 миллиардов рублей. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. Комиссии за трансграничные переводы варьируются от 0,2% до 1%, в зависимости от направления и способа перевода.
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