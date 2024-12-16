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Банк ВТБ продал 100 процентов АО "Аврора Инвест"

Банк ВТБ продал 100 процентов АО "Аврора Инвест" - 16.12.2024, ПРАЙМ

Банк ВТБ продал 100 процентов АО "Аврора Инвест"

ВТБ продал 100% АО "Аврора Инвест", владеющей "Первой грузовой компанией", сообщила пресс-служба кредитной организации. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T17:31+0300

2024-12-16T17:31+0300

2024-12-16T17:31+0300

россия

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. ВТБ продал 100% АО "Аврора Инвест", владеющей "Первой грузовой компанией", сообщила пресс-служба кредитной организации. "Банк ВТБ вышел из капитала АО "Аврора Инвест", владеющей Первой грузовой компанией. 100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, продано с хорошей прибылью для банка", - сообщила пресс-служба. "Сделка закрыта. Покупателя мы не раскрываем", - добавили в банке.

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