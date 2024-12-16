https://1prime.ru/20241216/vuchichi-853596058.html

Вучич заявил о начале переговоров с США и Россией по санкциям

Вучич заявил о начале переговоров с США и Россией по санкциям - 16.12.2024, ПРАЙМ

Вучич заявил о начале переговоров с США и Россией по санкциям

Сербский президент Александр Вучич заявил о начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% доли... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T01:43+0300

2024-12-16T01:43+0300

2024-12-16T01:43+0300

экономика

энергетика

россия

сербия

сша

белград

александр вучич

газпром

газпром нефть

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853596058.jpg?1734302598

БЕЛГРАД, 16 дек – ПРАЙМ. Сербский президент Александр Вучич заявил о начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% доли принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в понедельник, а также призвал студентов и преподавателей вузов прекратить протесты и блокаду улиц и факультетов. Вучич указал в субботу, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против Нефтяной индустрии Сербии. В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января. В ночь на понедельник он провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка). "Мы рассмотрели то, что мы смогли получить как официальную информацию, что в отношении NIS будут введены санкции со стороны США и некоторых других стран, и как и каким образом нам поступать, как обеспечить безопасность и надежность для граждан Сербии. Для нас важнее всего, чтобы люди в Сербии вопреки большим проблемам, с которыми сталкиваемся, на своем уровне жизни, работе, в обычной жизни никак их не ощутили. В соответствии с этим уже с завтрашнего дня начнем переговоры с американцами, русскими и всеми остальными", - заявил он в ночь на понедельник в видеообращении. Вице-премьер Сербии Александр Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и БИА, заявил в воскресенье, что ожидаемые санкции США станут частью гибридной войны против Сербии, наряду с протестами студентов и оппозиции, с целью вынудить официальный Белград ввести санкции против России. Вучич также обратился к участникам протестов из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде. "Мы говорили о гибридных угрозах нашей стране, поэтому хочу сказать, что Сербии единство нужно как никогда ранее, нам важно далее вести нашу страну вперед, попытаться в следующем году стать страной с самым большим процентом роста (экономики в Европе – ред.)… Поэтому прошу всех наших студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудитории, заниматься тем, что является их обязанностями. У них были требования, они выполнены, они получили то, чего хотели и требовали. Прошу их не быть никогда орудием в руках политических деятелей бывшего режима, кого-либо из нас, но вести себя так, как они сами говорили", - подчеркнул сербский лидер. Нефтяная индустрия Сербии ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и партнеров. Президент Сербии сообщил в ночь на субботу, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. Власти Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию, и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ Нефтяной индустрия Сербии в Панчево под Белградом. Нефтяная индустрия Сербии - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с Газпром энергохолдинг - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

сербия

сша

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сербия, сша, белград, александр вучич, газпром, газпром нефть, ес