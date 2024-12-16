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Курс юаня на Мосбирже торгуется ниже 14 рублей

Курс юаня на Мосбирже торгуется ниже 14 рублей - 16.12.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже торгуется ниже 14 рублей

Курс рубля на Московской бирже во второй половине дня понедельника опять пытается расти против юаня, который пока не может вернуться выше круглого уровня 14... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T17:52+0300

2024-12-16T17:52+0300

2024-12-16T17:52+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже во второй половине дня понедельника опять пытается расти против юаня, который пока не может вернуться выше круглого уровня 14 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.22 мск снижается на 1 копейку, до 13,86 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,69-13,98 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 165,1 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,92 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,426, а на форексе - 7,292, то есть доллар в России торгуется с "премией" в 1,8%. КУРС СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ НИЖЕ 14 РУБЛЕЙ Рубль в понедельник торгуется разнонаправленно против юаня на Московской бирже. Утреннее укрепления российской валюты сменилось ее ослаблением, однако затем рубль опять пытается расти. При этом курс остается ниже 14 рублей. "Рубль после негативного старта резко укрепился к юаню, но быстро сдал позиции и затем ускорил нисходящую динамику. В середине торгов российская валюта заметно скорректировалась и пытается прибавлять", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Он допускает, что дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется. "Это вызвано ослаблением экспорта из-за (международных - ред.) санкций и относительно низкой стоимостью нефти на мировом рынке. В то же время импорт повысился на фоне свойственного концу года увеличения трат госбюджета, копаний и предпраздничного всплеска потребительской активности", - добавляет Бабин. При этом юаневая ставка денежного рынка выросла до 1,05% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже с 0,99% накануне. ПРОГНОЗЫ В условиях сложной внешнеполитической обстановки волатильность на российском валютном рынке может оставаться высокой до конца января, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Заседание Банка России 20 декабря вряд ли окажет существенное влияние на краткосрочную динамику валютного курса, но среднесрочно более высокие ставки должны сдерживать спрос на импорт и повышать привлекательность рублевых активов. Ожидаем, что регулятор повысит ключевую ставку до 24-25% в условиях высокой инфляции и неустойчивой динамики валютного курса. На неделе курс доллара может находиться в коридоре 100-105 рублей, китайского юаня – 13,5-14,4 рубля", - оценивает она. Поддержку рублю может оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров 20 и 25 декабря, считает Бабин. "Поэтому, скорее всего, курс юаня на этой неделе будет находиться в диапазоне 13,65–13,95 рубля", - добавляет он.

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россия, курсы валют, мосбиржа