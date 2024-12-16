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"Теперь вы понимаете". Журналист раскрыл, за что борется Запад на Украине
"Теперь вы понимаете". Журналист раскрыл, за что борется Запад на Украине - 16.12.2024, ПРАЙМ
"Теперь вы понимаете". Журналист раскрыл, за что борется Запад на Украине
Запад борется за удержание сужающегося плацдарм на Украине не ради "демократии и свободы", а ради своей выгоды. Такое мнение в социальной сети X высказал... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T22:09+0300
2024-12-16T22:09+0300
2024-12-16T22:11+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Запад борется за удержание сужающегося плацдарм на Украине не ради "демократии и свободы", а ради своей выгоды. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз ."Почему они (НАТО и ЕС - прим. ред.) поддерживают мерзкую диктатуру, массово убивающую собственный народ, возглавляемую наркозависимым, вульгарно коррумпированным бывшим актером?" - задается вопросом журналист.И сам же на него отвечает: "Демократия и свобода здесь ни при чем, все дело в огромных неиспользованных природных богатствах Украины, которые оцениваются как минимум в 11,5 триллиона долларов".Назвав государства Запада стервятниками, Боуз выразил уверенность, что их интерес на Украине сводится к полезным ископаемым - литию, титану, галлию, урану, никелю, кобальту и др."Возможно, теперь вы понимаете, почему Евросоюз, НАТО и их продажные партнеры стремятся обезлюдить Украину, сделать ее зависимой от внешней помощи и обанкротить в процессе", — заключил журналист.
https://1prime.ru/20241213/eskalatsiya-853544868.html
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запад, украина, экспертное мнение
Экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, экспертное мнение
"Теперь вы понимаете". Журналист раскрыл, за что борется Запад на Украине
Журналист Боуз: Запад поддерживает Украину только ради природных богатств
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ.
Запад борется за удержание сужающегося плацдарм на Украине не ради "демократии и свободы", а ради своей выгоды. Такое мнение в социальной сети X
высказал ирландский журналист Чей Боуз .
"Почему они (НАТО и ЕС - прим. ред.) поддерживают мерзкую диктатуру, массово убивающую собственный народ, возглавляемую наркозависимым, вульгарно коррумпированным бывшим актером?" - задается вопросом журналист.
И сам же на него отвечает: "Демократия и свобода здесь ни при чем, все дело в огромных неиспользованных природных богатствах Украины, которые оцениваются как минимум в 11,5 триллиона долларов".
Назвав государства Запада стервятниками, Боуз выразил уверенность, что их интерес на Украине сводится к полезным ископаемым - литию, титану, галлию, урану, никелю, кобальту и др.
"В последние недели". На Западе сделали предупреждение по Украине
"Возможно, теперь вы понимаете, почему Евросоюз, НАТО и их продажные партнеры стремятся обезлюдить Украину, сделать ее зависимой от внешней помощи и обанкротить в процессе", — заключил журналист.