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"С ним будет покончено". В США определили срок Зеленского - 16.12.2024, ПРАЙМ
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"С ним будет покончено". В США определили срок Зеленского
"С ним будет покончено". В США определили срок Зеленского - 16.12.2024, ПРАЙМ
"С ним будет покончено". В США определили срок Зеленского
Владимир Зеленский - не законный президент Украины, поэтому должен уйти с должности. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T21:07+0300
2024-12-16T21:10+0300
политика
владимир зеленский
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский - не законный президент Украины, поэтому должен уйти с должности. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Он (Зеленский - прим. ред.) фактически незаконен, поэтому он должен уйти", — заявил аналитик.При этом Макговерн выразил уверенность, что глава киевского режима является марионеткой Соединенных Штатов, и с ним будет покончено в тот момент, Белый дом решит, что его время вышло.Вместе с тем аналитик отметил, что у граждан Украины в настоящий момент схожее настроение, поскольку те из них, кто еще вчера был готов идти в бой, к сегодняшнему дню очень устали."Они сейчас очень хотят мира", — резюмировал Макговерн.
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владимир зеленский, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, экспертное мнение
21:07 16.12.2024 (обновлено: 21:10 16.12.2024)
 
"С ним будет покончено". В США определили срок Зеленского

Макговерн: Зеленский находится фактически вне закона и должен уйти

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский - не законный президент Украины, поэтому должен уйти с должности. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Он (Зеленский - прим. ред.) фактически незаконен, поэтому он должен уйти", — заявил аналитик.
При этом Макговерн выразил уверенность, что глава киевского режима является марионеткой Соединенных Штатов, и с ним будет покончено в тот момент, Белый дом решит, что его время вышло.
Вместе с тем аналитик отметил, что у граждан Украины в настоящий момент схожее настроение, поскольку те из них, кто еще вчера был готов идти в бой, к сегодняшнему дню очень устали.
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"Они сейчас очень хотят мира", — резюмировал Макговерн.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийэкспертное мнение
 
 
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