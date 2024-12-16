https://1prime.ru/20241216/zelenskiy-853617147.html

"С ним будет покончено". В США определили срок Зеленского

"С ним будет покончено". В США определили срок Зеленского - 16.12.2024, ПРАЙМ

"С ним будет покончено". В США определили срок Зеленского

Владимир Зеленский - не законный президент Украины, поэтому должен уйти с должности. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T21:07+0300

2024-12-16T21:07+0300

2024-12-16T21:10+0300

политика

владимир зеленский

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский - не законный президент Украины, поэтому должен уйти с должности. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Он (Зеленский - прим. ред.) фактически незаконен, поэтому он должен уйти", — заявил аналитик.При этом Макговерн выразил уверенность, что глава киевского режима является марионеткой Соединенных Штатов, и с ним будет покончено в тот момент, Белый дом решит, что его время вышло.Вместе с тем аналитик отметил, что у граждан Украины в настоящий момент схожее настроение, поскольку те из них, кто еще вчера был готов идти в бой, к сегодняшнему дню очень устали."Они сейчас очень хотят мира", — резюмировал Макговерн.

https://1prime.ru/20241215/zelenskiy-853584586.html

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владимир зеленский, экспертное мнение