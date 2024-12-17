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"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления

"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления - 17.12.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления

"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления в 2025 году, включая рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск,... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T01:11+0300

2024-12-17T01:11+0300

2024-12-17T01:11+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления в 2025 году, включая рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, а также из Санкт-Петербурга в Иркутск и Калининград, сообщила пресс-служба компании. "Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 23 направлений. Рейсы Аэрофлота, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2025 году: Москва и в обратном направлении: из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда; Красноярск - Хабаровск - Красноярск, Благовещенск - Красноярск - Благовещенск; Санкт-Петербург и обратно: из Иркутска и Калининграда; Хабаровск и обратно: из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска; Владивосток и обратно: из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска", - следует из пресс-релиза "Аэрофлота". Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

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бизнес, россия, владивосток, хабаровск, хабаровск, аэрофлот