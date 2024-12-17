https://1prime.ru/20241217/aktivy-853628347.html

Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы

Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы - 17.12.2024, ПРАЙМ

Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы

Сторонники конфискации замороженных Западом активов России в панике – с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа вопрос о финансировании Украины... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T11:37+0300

2024-12-17T11:37+0300

2024-12-17T11:37+0300

экономика

мировая экономика

украина

дональд трамп

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75819/56/758195609_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_c49b6fe8e5675431b608a02ad2cbcffa.jpg

МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Сторонники конфискации замороженных Западом активов России в панике – с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа вопрос о финансировании Украины заиграет новыми красками. Ни законность, ни последствия этого шага авторов идеи не волнуют, пишет FP.До вступления избранного президента США в должность остаются считанные недели, за это время сторонники конфискации замороженных 300 миллиардов долларов сделают все возможное, чтобы реализовать поползновения.По их мнению, Россия обязана покрыть ущерб от военных действий на полтриллиона долларов, поэтому Запад по меньшей мере может прикарманить упомянутый "аванс". Тем более, с учетом того, что Трамп и его сторонники вовсе не намерены продолжать финансирование Киева в прежнем объеме.“Вливание более трети триллиона долларов может иметь огромное значение на данном этапе”, — сказал изданию профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб.Однако на этом пути есть немало скользких моментов – политика, сроки, мораль и законность. И если с точки зрения законности западные юристы еще могут найти обходные пути, то последствия не заставят себя ждать. Это и ответные шаги со стороны России, где есть немало западных активов, которые тоже можно забрать себе. И, что, пожалуй, важнее для Запада – риск ослабления незыблемой роли доллара, евро и швейцарского франка в мировой финансовой системе. Страны БРИКС уже ищут альтернативу доллару, а многие государства переходят на торговлю в национальных валютах – например, Китай и Саудовская Аравия.Однако сторонники конфискации не оставляют своих планов, ведь соблазн велик, времени на реализацию остается все меньше, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, дональд трамп, москва