Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241217/aktivy-853628347.html
Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы
Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы - 17.12.2024, ПРАЙМ
Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы
Сторонники конфискации замороженных Западом активов России в панике – с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа вопрос о финансировании Украины... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:37+0300
2024-12-17T11:37+0300
экономика
мировая экономика
украина
дональд трамп
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75819/56/758195609_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_c49b6fe8e5675431b608a02ad2cbcffa.jpg
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Сторонники конфискации замороженных Западом активов России в панике – с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа вопрос о финансировании Украины заиграет новыми красками. Ни законность, ни последствия этого шага авторов идеи не волнуют, пишет FP.До вступления избранного президента США в должность остаются считанные недели, за это время сторонники конфискации замороженных 300 миллиардов долларов сделают все возможное, чтобы реализовать поползновения.По их мнению, Россия обязана покрыть ущерб от военных действий на полтриллиона долларов, поэтому Запад по меньшей мере может прикарманить упомянутый "аванс". Тем более, с учетом того, что Трамп и его сторонники вовсе не намерены продолжать финансирование Киева в прежнем объеме.“Вливание более трети триллиона долларов может иметь огромное значение на данном этапе”, — сказал изданию профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб.Однако на этом пути есть немало скользких моментов – политика, сроки, мораль и законность. И если с точки зрения законности западные юристы еще могут найти обходные пути, то последствия не заставят себя ждать. Это и ответные шаги со стороны России, где есть немало западных активов, которые тоже можно забрать себе. И, что, пожалуй, важнее для Запада – риск ослабления незыблемой роли доллара, евро и швейцарского франка в мировой финансовой системе. Страны БРИКС уже ищут альтернативу доллару, а многие государства переходят на торговлю в национальных валютах – например, Китай и Саудовская Аравия.Однако сторонники конфискации не оставляют своих планов, ведь соблазн велик, времени на реализацию остается все меньше, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75819/56/758195609_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_2575a8508c06f062e8602f3fcc9139e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, дональд трамп, москва
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Дональд Трамп, МОСКВА
11:37 17.12.2024
 
Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы

FP: прозвучали призывы к прямой конфискации всех зарубежных запасов России

Международные резервы РФ с 29 июля по 5 августа выросли на 0,5% - до $537,7 млрд /версия 1/
Международные резервы РФ с 29 июля по 5 августа выросли на 0,5% - до $537,7 млрд /версия 1/
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Сторонники конфискации замороженных Западом активов России в панике – с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа вопрос о финансировании Украины заиграет новыми красками. Ни законность, ни последствия этого шага авторов идеи не волнуют, пишет FP.
До вступления избранного президента США в должность остаются считанные недели, за это время сторонники конфискации замороженных 300 миллиардов долларов сделают все возможное, чтобы реализовать поползновения.
По их мнению, Россия обязана покрыть ущерб от военных действий на полтриллиона долларов, поэтому Запад по меньшей мере может прикарманить упомянутый "аванс". Тем более, с учетом того, что Трамп и его сторонники вовсе не намерены продолжать финансирование Киева в прежнем объеме.
“Вливание более трети триллиона долларов может иметь огромное значение на данном этапе”, — сказал изданию профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб.
Однако на этом пути есть немало скользких моментов – политика, сроки, мораль и законность. И если с точки зрения законности западные юристы еще могут найти обходные пути, то последствия не заставят себя ждать. Это и ответные шаги со стороны России, где есть немало западных активов, которые тоже можно забрать себе. И, что, пожалуй, важнее для Запада – риск ослабления незыблемой роли доллара, евро и швейцарского франка в мировой финансовой системе. Страны БРИКС уже ищут альтернативу доллару, а многие государства переходят на торговлю в национальных валютах – например, Китай и Саудовская Аравия.
Однако сторонники конфискации не оставляют своих планов, ведь соблазн велик, времени на реализацию остается все меньше, делает вывод издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАДональд ТрампМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала