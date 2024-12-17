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Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы
Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы - 17.12.2024, ПРАЙМ
Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы
Сторонники конфискации замороженных Западом активов России в панике – с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа вопрос о финансировании Украины... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:37+0300
2024-12-17T11:37+0300
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Сторонники конфискации замороженных Западом активов России в панике – с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа вопрос о финансировании Украины заиграет новыми красками. Ни законность, ни последствия этого шага авторов идеи не волнуют, пишет FP.До вступления избранного президента США в должность остаются считанные недели, за это время сторонники конфискации замороженных 300 миллиардов долларов сделают все возможное, чтобы реализовать поползновения.По их мнению, Россия обязана покрыть ущерб от военных действий на полтриллиона долларов, поэтому Запад по меньшей мере может прикарманить упомянутый "аванс". Тем более, с учетом того, что Трамп и его сторонники вовсе не намерены продолжать финансирование Киева в прежнем объеме.“Вливание более трети триллиона долларов может иметь огромное значение на данном этапе”, — сказал изданию профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб.Однако на этом пути есть немало скользких моментов – политика, сроки, мораль и законность. И если с точки зрения законности западные юристы еще могут найти обходные пути, то последствия не заставят себя ждать. Это и ответные шаги со стороны России, где есть немало западных активов, которые тоже можно забрать себе. И, что, пожалуй, важнее для Запада – риск ослабления незыблемой роли доллара, евро и швейцарского франка в мировой финансовой системе. Страны БРИКС уже ищут альтернативу доллару, а многие государства переходят на торговлю в национальных валютах – например, Китай и Саудовская Аравия.Однако сторонники конфискации не оставляют своих планов, ведь соблазн велик, времени на реализацию остается все меньше, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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мировая экономика, украина, дональд трамп, москва
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Дональд Трамп, МОСКВА
Засуетились: на Западе спешат прибрать к рукам все российские активы
FP: прозвучали призывы к прямой конфискации всех зарубежных запасов России
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ.
Сторонники конфискации замороженных Западом активов России в панике – с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа вопрос о финансировании Украины заиграет новыми красками. Ни законность, ни последствия этого шага авторов идеи не волнуют, пишет FP
.
До вступления избранного президента США в должность остаются считанные недели, за это время сторонники конфискации замороженных 300 миллиардов долларов сделают все возможное, чтобы реализовать поползновения.
По их мнению, Россия обязана покрыть ущерб от военных действий на полтриллиона долларов, поэтому Запад по меньшей мере может прикарманить упомянутый "аванс". Тем более, с учетом того, что Трамп и его сторонники вовсе не намерены продолжать финансирование Киева в прежнем объеме.
“Вливание более трети триллиона долларов может иметь огромное значение на данном этапе”, — сказал изданию профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб.
Однако на этом пути есть немало скользких моментов – политика, сроки, мораль и законность. И если с точки зрения законности западные юристы еще могут найти обходные пути, то последствия не заставят себя ждать. Это и ответные шаги со стороны России, где есть немало западных активов, которые тоже можно забрать себе. И, что, пожалуй, важнее для Запада – риск ослабления незыблемой роли доллара, евро и швейцарского франка в мировой финансовой системе. Страны БРИКС уже ищут альтернативу доллару, а многие государства переходят на торговлю в национальных валютах – например, Китай и Саудовская Аравия.
Однако сторонники конфискации не оставляют своих планов, ведь соблазн велик, времени на реализацию остается все меньше, делает вывод издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ