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В Евросоюзе просчитывают последствия возможной конфискации активов России - 17.12.2024, ПРАЙМ
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В Евросоюзе просчитывают последствия возможной конфискации активов России
В Евросоюзе просчитывают последствия возможной конфискации активов России - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе просчитывают последствия возможной конфискации активов России
Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом, сообщает агентство Bloombergсо... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T17:53+0300
2024-12-17T17:54+0300
экономика
ес
последствия
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом, сообщает агентство Bloombergсо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Европейский Союз оценивает правовые и финансовые последствия конфискации активов центрального банка России, попавших под санкции, для использования Украиной", - заявили агентству неназванные источники. Как уточнили источники агентства, знакомые с вопросом, дипломатическая служба ЕС и некоторые страны-члены ЕС анализируют, будут ли необходимы решения из сферы права для создания правовой базы для конфискации замороженных активов, при этом некоторые страны обдумывают, как это может повлиять на курс евро. "Они (страны ЕС - ред.) также анализируют потенциальное влияние того, что третьи страны решат вывести свои активы из стран, которые будут конфисковывать активы (России - ред.)", - добавляет Bloomberg. Согласно агентству, министры иностранных дел ЕС обсудили эту идею на встрече в Брюсселе в понедельник. Как сообщили агентству неназванные источники, обсуждения такого плана могут возобновиться в четверг, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе. По словам источников, страны Балтии и Швеция, выступают "за творческие способы" более эффективного использования замороженных российских активов. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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ес, последствия
Экономика, ЕС, последствия
17:53 17.12.2024 (обновлено: 17:54 17.12.2024)
 
В Евросоюзе просчитывают последствия возможной конфискации активов России

Bloomberg : ЕС изучает последствия возможной конфискации российских активов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом, сообщает агентство Bloombergсо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Европейский Союз оценивает правовые и финансовые последствия конфискации активов центрального банка России, попавших под санкции, для использования Украиной", - заявили агентству неназванные источники.
Как уточнили источники агентства, знакомые с вопросом, дипломатическая служба ЕС и некоторые страны-члены ЕС анализируют, будут ли необходимы решения из сферы права для создания правовой базы для конфискации замороженных активов, при этом некоторые страны обдумывают, как это может повлиять на курс евро.
"Они (страны ЕС - ред.) также анализируют потенциальное влияние того, что третьи страны решат вывести свои активы из стран, которые будут конфисковывать активы (России - ред.)", - добавляет Bloomberg.
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Согласно агентству, министры иностранных дел ЕС обсудили эту идею на встрече в Брюсселе в понедельник. Как сообщили агентству неназванные источники, обсуждения такого плана могут возобновиться в четверг, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе. По словам источников, страны Балтии и Швеция, выступают "за творческие способы" более эффективного использования замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
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