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Российский рынок акций снова в минусе - 17.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241217/aktsii-853640371.html
Российский рынок акций снова в минусе
Российский рынок акций снова в минусе - 17.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снова в минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,78%, следует из данных Московской биржи. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T19:01+0300
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экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,78%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,78% - до 2 377,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,2%, до 779,33 пункта, долларовый РТС - на 1,86%, до 727,06 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
19:01 17.12.2024 (обновлено: 19:02 17.12.2024)
 
Российский рынок акций снова в минусе

Российский рынок акций снизился на 1,78% за основную торговую сессию

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,78%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,78% - до 2 377,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,2%, до 779,33 пункта, долларовый РТС - на 1,86%, до 727,06 пункта.
Котировки, сток
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Вчера, 19:21
 
Экономикароссийский рынок акцийснижение
 
 
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