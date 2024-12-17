https://1prime.ru/20241217/aktsii-853640371.html

Российский рынок акций снова в минусе

Российский рынок акций снова в минусе - 17.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снова в минусе

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,78%, следует из данных Московской биржи. | 17.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-17T19:02+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,78%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,78% - до 2 377,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,2%, до 779,33 пункта, долларовый РТС - на 1,86%, до 727,06 пункта.

https://1prime.ru/20241216/aktsii-853615661.html

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российский рынок акций, снижение