https://1prime.ru/20241217/aktsii-853640371.html
Российский рынок акций снова в минусе
Российский рынок акций снова в минусе - 17.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снова в минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,78%, следует из данных Московской биржи. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T19:01+0300
2024-12-17T19:01+0300
2024-12-17T19:02+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/71/841357172_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_09028617ebb3aeea40daf3b6c1973510.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,78%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,78% - до 2 377,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,2%, до 779,33 пункта, долларовый РТС - на 1,86%, до 727,06 пункта.
https://1prime.ru/20241216/aktsii-853615661.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/71/841357172_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_8f302579ae79f36858dfac9025e468d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций снова в минусе
Российский рынок акций снизился на 1,78% за основную торговую сессию
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,78%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,78% - до 2 377,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,2%, до 779,33 пункта, долларовый РТС - на 1,86%, до 727,06 пункта.
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе